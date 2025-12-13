“No pasa en una liga seria”, Carlos Antonio Vélez está indignado por una situación del Junior vs Tolima

Carlos Antonio Vélez quedó indignado por lo que sucedió en el inicio del partido de la final de la Liga BetPlay 2025-2 del fútbol colombiano, pues considera que en una liga seria, esto no sucede.

Resulta que antes de iniciar el partido, los futbolistas de ambos equipos tuvieron que esperar varios minutos para que el humo se disipara y el árbitro considerara pertinente darle inicio al partido.

Es que los hinchas del ‘Tiburón’ hicieron un espectacular recibimiento para sus jugadores por la ilusión de conseguir la estrella número 11, pero lanzaron tanta pólvora que el partido no podía iniciar y los jugadores tuvieron que esperar más de lo planeado.

También hay que tener en cuenta que los actos protocolarios, por lo general, se realizan ocho minutos antes de que inicie el juego, pero en esta ocasión, empezaron sobre las 7:48, es decir, con doce minutos de antelación.

El hecho que los futbolistas tuvieran que quedarse esperando a que se disipara el humo, indignó a Carlos Antonio Vélez, pero ‘la gota que rebosó el vaso’, fue que el árbitro tuviera que detener casi cinco minutos el juego tras la primera anotación de José Enamorado nuevamente por la cantidad de pólvora que lanzaron los hinchas.

El analista de Win Sports no se tardó en escribir a través de su cuenta de X la indignación que le dejó esta situación, asegurando que este tipo de situaciones no sucederían en una liga seria:

“Solo aquí se permite que dos equipos que juegan una final tengan que esperar 10 minutos en la cancha, parados, mientras se dispersa el humo y luego parar el partido, después de 7 minutos, por lo mismo. Perdón, pero eso no pasa en ninguna liga seria y menos a vista y paciencia de quienes no deben permitirlo”.