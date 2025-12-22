“Un montón de desinformación”, Hijo de Julio Comesaña aclaró información que circula sobre un fichaje caído del Junior

Junior de Barranquilla quedó campeón del fútbol colombiano, pero en lugar de conformarse, ya empezó a pensar cómo estructurar la plantilla para el proyecto del próximo año, donde no solamente buscarán el título de la Superliga 2026, sino que además tendrán el reto de la Copa Libertadores.

Según informaron varios periodistas, uno de los fichajes que pretendía el equipo barranquillero era Jannenson Sarmiento, quien milita en Unión Magdalena actualmente. No obstante, la operación no habría sido posible ‘por culpa’ del hijo de Julio Comesaña.

Sin embargo, Alejandro Comesaña puso la cara y dejó claro que a él le encantaría que Jannenson Sarmiento llegara al Junior.

¿Qué dijo Alejandro Char sobre los fichajes del Junior?

El dirigente del Junior dejó claro que sí va a contratar algunos jugadores para reforzar la plantilla, aunque dijo que solamente será cuestión de tres o cuatro jugadores.

Según aseguró Alejandro Char, buscará un defensor, un volante para la mita de la cancha y un delantero que no sea extranjero:

“Vamos a tener algunos refuercitos arriba, en el medio campo, la defensa, tres o cuatro cositas no más, porque tenemos equipo. No hay nombres, pero hay posiciones. Queremos tener un defensa y un volante de mediocampo. Queremos tener un delantero. Y de delantero estamos pensando en que sea extranjero, estamos apuntando a uno muy bueno”, fueron las palabras de Alejandro Char.

Hijo de Julio Comesaña habría impedido fichaje del Junior:

El periodista ‘Pipe’ Sierra escribió a través de sus redes sociales que el fichaje de Jannenson Sarmiento al Junior no será posible porque Junior no quiere ningún problema con Alejandro Comesaña, quien es hijo de Julio Avelino, y representante de Jannenson.

La información que brindó el periodista es que Jannenson Sarmiento quiere cambiar de representante, pero hasta el momento, parece que no llegará al Junior:

“La llegada de Jannenson Sarmiento (26) a Junior quedó frenada porque el ‘tiburón’ no quiere problemas con Alejandro Comesaña, hijo de Julio Comesaña, quien figura como representante del extremo. En Unión Magdalena cuentan que el jugador no quiere seguir con ese agente“.

Alejandro Comesaña aclaró información sobre la caída de este movimiento

Alejandro Comesaña habló con Caracol Radio, donde aseguró que la información que ha circulado sobre el fichaje de Jannenson Sarmiento al Junior es incorrecta. Comesaña dejó claro que, hasta el momento, el ‘Tiburón’ no ha realizado una oferta formal, razón por la cual, no se puede pensar que fue su culpa:

“Ha sido un montón de desinformación. Nosotros emitimos un comunicado al ver que había tanta desinformación y por respeto a todas las partes, que la empresa no había recibido ningún tipo de propuesta ni del Unión, ni de Junior. Ha habido un montón de información que no es la correcta, porque no podemos rechazar algo que no conocemos”, fueron las palabras de Alejandro Comesaña respecto a la versión de Pipe Sierra.