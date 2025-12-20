Inesperado cambio en la final de la Superliga que disputarán Junior y Santa Fe en 2026

Independiente Santa Fe, campeón de la Liga BetPlay 2025-1 y Junior de Barranquilla, campeón de la Liga BetPlay 2025-2 se enfrentarán por el primer título del año 2026 en la Superliga.

En los planes originales, esta llave comenzaba en el Estadio El Campín de Bogotá en la segunda semana de enero y se definía seis días más tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. No obstante, habrá un cambio de planes, pues Junior le habría pedido a Santa Fe, invertir el orden de la localidad para poder jugar este partido en el Metropolitano de Barranquilla.

La buena noticia que representó que Barranquilla se convirtieran en la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, también implica que el Junior tenga que buscar estadio para jugar, no solamente en el fútbol colombiano, sino también en la Copa Libertadores, a la que clasificó gracias al título de la Liga BetPlay 2025-2.

Para el fútbol colombiano, el cuadro barranquillero no tendrá tanto problema porque puede utilizar el Estadio Romelio Martínez, que también se encuentra en la ciudad de Barranquilla.

Sin embargo, este escenario deportivo no cumple con los requisitos de la CONMEBOL para albergar partidos de índole internacional, razón por la cual, Junior tendrá que buscar estadio para disputar, por lo menos, los tres primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y todo parece indicar que se mudará al estadio Jaime Morón de Cartagena.

Las remodelaciones en el Estadio Metropolitano de Barranquilla empezarán sobre finales del mes de enero del 2026, razón por la cual, tuvieron que pedirle a Santa Fe que el partido de ida de la Superliga lo jugaran en Barranquilla, justo antes que inicien las obras.

De esta manera, el próximo 15 de enero de 2026, el Estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede de la final de ida de la Superliga, mientras que el miércoles 21 de enero se definirá el título en el Estadio El Campín de Bogotá.

A continuación le presentamos el mensaje del Alcalde Alejandro Char, quien confirma el partido de la final de la Superliga en el Metropolitano de Barranquilla el próximo 15 de enero:

¡La ampliación del estadio Metropolitano ya fue adjudicada! Con una inversión de más de 45 millones de dólares, de los impuestos de los barranquilleros, el sueño de un Metro más grande ya es una realidad. Además, tenemos una gran noticia para la hinchada rojiblanca: aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero volveremos a encontrarnos en casa para vivir el partido Junior vs. Santa Fe por la Superliga. Este será el último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará A otro nivel. Pronto viviremos un estadio a la altura de la pasión de Barranquilla. ¡Vamos por más!“.

Santa Fe vs Junior en la Superliga, ¿Cuántos títulos tiene cada uno?

Independiente Santa Fe buscará volver a posicionarse en solitario como el más veces campeón de la Superliga (actualmente empata en la cima con Atlético Nacional, con cuatro títulos). El ‘León’ conquistó este título en 2013, 2015, 2017 y 2021.

No obstante, tendrá que vencer al Junior de Barranquilla, que apenas tiene dos títulos (los conquistó en 2019 y 2020), pero quiere acordar la distancia con los equipos que están arriba y, a su vez, separarse de Millonarios, que también tiene dos trofeos de la Superliga.