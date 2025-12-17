Junior bordó la estrella número 11 tras la final más dispareja de la historia contra Tolima

Una difícil misión tenía Deportes Tolima en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-2: En el Estadio Manuel Murillo Toro, ante su gente, tenían que remontar un 0-3 al Junior de Barranquilla que sacó su jerarquía en casa y obtuvo una ventaja para ilusionarse.

Los hinchas del ‘Pijao’, de todas maneras, no perdieron la esperanza en ningún momento y se mandaron un épico banderazo que complementaron con ruido al hotel donde se hospedaron los futbolistas del Junior para impedir que descansaran.

Llegó la hora del partido y los dirigidos por Lucas González salieron a arrasar desde el primer minuto de juego y tuvo dos aproximaciones en los primeros minutos de juego, pero no lograron batir la portería de Mauro Silveira.

Jersson González intentó una pirueta que se estrelló en la humanidad de Didier Moreno, y aunque los futbolistas del Tolima pidieron penal por una supuesta mano, el árbitro Andrés Rojas la descartó.

El equipo local buscó tan desesperadamente la superioridad en ataque para encontrar un gol en los primeros minutos de juego que descuidaron la defensa. Al minuto 8, Bryan Castrillón quedó mano a mano con Cristopher Fiermarín, pero un defensor cerró de manera impecable y evitó que llegara la primera anotación.

La jugada de Castrillón apenas fue un aviso del Junior, que, apenas a los 16 minutos del primer tiempo, encontró el gol a través del mejor jugador de la final: José David Enamorado: Yimmy Chará, quien también demostró un altísimo nivel en ambos partidos de la final, sirvió una espectacular asistencia para el ‘10’, quien ganó en velocidad y definió de manera magistral: Ante la salida del guardameta uruguayo, picó el balón para decretar la ventaja parcial y aumentar el global.

La anotación del Junior cayó como un balde de agua fría para Deportes Tolima, que bajó la presión alta y parecía absolutamente derrumbado, hasta que Guillermo Paiva decidió darle un cabezazo a Marlon Torres, dejando al Junior con un hombre menos.

Curiosamente, una acción muy similar se vivió en el partido de ida, cuando Sebastián Guzmán se dejó provocar por Teófilo Gutiérrez y le metió un cabezazo que se convirtió en tarjeta roja y dejó al Deportes Tolima con un hombre menos en el Metropolitano de Barranquilla. Aun así, parece que Paiva no aprendió que era mala idea y, luego de un partido aparte que tenía con Marlon Torres, decidió agredirlo sin balón. El árbitro Andrés Rojas no dudó en expulsar al futbolista del Junior pese a que le pedían desesperadamente que revisara la acción en el VAR.

Con un hombre más en la cancha, Deportes Tolima volvió a la carga y siguió buscando la anotación, ganó la posesión del balón, pero nada parecía suficiente para, por lo menos, hacer el gol de la honra.

Al minuto 60, Deportes Tolima estuvo a punto de descontar a través de Samuel Velásquez, quien definió al palo más lejano de Silveira, pero tras un desvío en Jermain Peña, el balón se estrelló en el vertical, se paseó por toda la línea del gol, pero no ingresó por completo en la portería.

Instantes más tarde, Alfredo Arias decidió darle descanso a José Enamorado y le dio ingreso a Teófilo Gutiérrez, ídolo del ‘Tiburón’, para darle manejo a los minutos que restaban, y, además, para poder gritar campeón en cancha.

Los 30 minutos finales del compromiso fueron netamente de trámite, pues aunque Deportes Tolima no bajó los brazos, tampoco representó un peligro real para el Junior, que defendió cada balón como si la diferencia en el marcador fuera mínima.

Felicitamos al Junior de Barranquilla por la estrella número 11 en su historia.