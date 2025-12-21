“Whisky, papi”: Edwuin Cetré le dio de beber de su botilito a un periodista de ESPN que quedó quieto

Edwuin Cetré fue gran figura en el Trofeo de Campeones que consiguió Estudiantes de la Plata tras vencer 2-1 a Platense. Al colombiano lo buscaron de diferentes medios de comunicación, y él no tuvo ningún inconveniente en confesar que llevaba whisky en su botilito.

Le puede interesar: Bebé en camino 😱: Luis Díaz y Geraldine Ponce van a ser papás por tercera ocasión

Edwuin Cetré le dio whisky a un periodista de ESPN:

El colombiano estaba atravesando la zona mixta luego de coronarse campeón con Estudiantes de la Plata, cuando protagonizó un momento memorable que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Cetré estaba con un compañero cuando decidió interrumpir la transmisión de ESPN para darle de beber al periodista, quien rápidamente le preguntó qué era la bebida.

La respuesta de Edwuin Cetré desató las risas de las personas presentes y quienes lo vieron por televisión: “Whisky, papi”.

Vea también: Justo en la nostalgia: Golazo de Falcao terminó con movida celebración de Pablo Armero

¿Qué dijo Edwuin Cetré tras ser campeón con Estudiantes?

El colombiano también concedió unas palabras tras coronarse campeón, donde resaltó la jerarquía que tuvo Estudiantes para luchar hasta el final y conseguir el título:

“Quiero darle gracias a Dios por esta alegría que se dio sufriendo. Sacamos esa jerarquía, nunca nos dimos por vencidos y nos quedamos con el título”.

De igual manera, Cetré habló sobre cómo fueron los días después de ganarle el título del fútbol argentino a Racing y aseguró que es importante acostumbrarse a ganar y no conformarse.

“Luego de celebrar el título ante Racing nos concentramos en este final ante Platense y como dijimos en el vestuario, una vez que ganas te tenés que acostumbrar a seguir ganando. Nunca hay que darlo por muerto a Estudiantes porque no dejamos de creer en nosotros hasta el último minuto”.