Bebé en camino 😱: Luis Díaz y Geraldine Ponce van a ser papás por tercera ocasión

‘Luchito’ marcó un gol en la victoria del Bayern y no perdió la oportunidad de dedicarle el gol a su hijo que viene en camino

Luis Díaz y Geraldine Ponce van a ser papás Fotos tomadas de las cuentas de Instagram: @luisdiaz19_ y captura de pantalla de ESPN
Por Daniel Barbosa

Un momento muy especial vive Luis Díaz: Este domingo 21 de diciembre regresó a las canchas luego de varias semanas sin jugar por la suspensión en Champions y el descanso que Vincent Kompany decidió brindarle.

El colombiano respondió de la mejor manera, con anotación para sellar la victoria del Bayern Múnich y una linda celebración donde confirmó la llegada de un nuevo bebé a su familia.

Luis Díaz y Geraldine Ponce van a ser papás:

Al minuto 86, cuando Bayern Múnich ya ganaba 2-0 al Heidenheim, ‘Luchito’ resolvió una acción de contragolpe que su equipo inició desde el área. Luis Díaz definió de cabeza con gran calidad y volvió al gol con el cuadro ‘Bávaro’.

El guajiro no perdió la oportunidad para hacer una celebración dedicada a su familia, especialmente a su esposa y el bebé que viene en camino, al ponerse el balón en su abdomen y chuparse el dedo como un bebé.

Minutos más tarde, Geraldine Ponce confirmó a través de su cuenta de Instagram que está embarazada y le agradeció a Dios por las bendiciones que han recibido todo este año:

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, escribió Geraldine Ponce, la esposa de Luis Díaz, en las historias de su cuenta de Instagram.

¿Cuántos hijos tienen Luis Díaz y Geraldine Ponce?

Luis Díaz y Geraldine Ponce tienen dos hijas: Roma, quien nació en 2021 y Charlotte, quien nació en 2024.

Ahora, la familia Díaz Ponce crecerá con la llegada de un nuevo bebé que seguramente nacerá en Alemania el próximo año.

