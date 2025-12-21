La boda que sueña todos los amantes al fútbol: Andrés Llinás se casó con Millonarios como protagonista

Andrés Llinás y Sofía Escobar se casaron luego de ocho años de relación: Su boda fue el sueño de cualquier amante del fútbol, con el equipo de sus amores como protagonista, Millonarios.

Así fue la boda de Andrés Llinás:

El defensor de Millonarios celebró su casamiento en una íntima ceremonia en Bogotá, a la cual, invitó a algunos compañeros del equipo como David Macálister Silva, Fernando Uribe o Stiven Vega.

Pero no fueron los únicos invitadores, pues Llinás sorprendió a propios y extraños al invitar a la banda instrumental de Los Comandos Azules, barra brava del ‘Embajador’ para ambientar la reunión.

Andrés Llinás, quien está en la recta final de su recuperación, aprovechó que nuevamente puede caminar sin la dependencia de ningún apoyo para llevar a cabo su boda con Sofía Escobar.

El futbolista de 28 años tenía preparada una sorpresa: Se vistió con camiseta de Millonarios mientras varios de los asistentes exhibían estrellas que el equipo alguna vez conquistó.

Esta celebración se llenó de comentarios, especialmente por cuenta de los hinchas de Millonarios, quienes no solamente se alegraron por la boda de Andrés Llinás, sino que se sintieron orgullosos de ver al equipo en ese momento tan importante:

¿Cuándo volverá a las canchas Andrés Llinás?

El futbolista de Millonarios sufrió una grave lesión el pasado viernes 8 de agosto de este año durante un partido contra Deportivo Cali cuando se fracturó el cuello del pie izquierdo.

El departamento médico del club ‘Embajador’ estimó 3 a 4 meses de rehabilitación, tan pronto le hicieron los exámenes, así que Andrés Llinás estaría a punto para el inicio de temporada del próximo año.