Ya estaría todo acordado para que Marino Hinestroza abandone Atlético Nacional y coja rumbo al fútbol del exterior

Boca Juniors estaría a punto de concretar la llegada de Marino Hinestroza, delantero colombiano de 23 años procedente de Atlético Nacional, como uno de los principales refuerzos para la temporada 2026. El club argentino ha acelerado las negociaciones en los últimos días y, según periodistas especializados, existe “mucho optimismo” entre las partes para cerrar la operación en los próximos días.

La directiva xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, ha puesto a Hinestroza como una de sus prioridades en este mercado de pases. Boca busca reforzar su plantilla de cara a varios desafíos importantes, entre ellos la Copa Libertadores y la exigente campaña en el fútbol argentino. Esta será una de las piezas clave para dar mayor profundidad al ataque por las bandas, una posición que el club considera prioritaria.

Las conversaciones entre Boca y Atlético Nacional han avanzado con cifras tentativas que oscilan entre 6 y 7 millones de dólares por el pase del extremo colombiano. Parte de la propuesta incluye un pago inicial y el resto condicionado al cumplimiento de objetivos deportivos, una fórmula cada vez más común en los fichajes internacionales.

Hinestroza, criado futbolísticamente en Colombia, ha tenido una trayectoria que lo llevó a América de Cali, Palmeiras, Pachuca y, posteriormente, al Columbus Crew en Estados Unidos antes de consolidarse con fuerza en Atlético Nacional, donde ha sido una de las figuras más destacadas del campeón colombiano. En 2025 disputó más de 50 partidos, marcando goles y generando asistencias, lo que potenció su valoración y despertó el interés de clubes internacionales.

Además del interés de Boca, clubes europeos también han seguido de cerca su evolución, con sondeos desde la Premier League, lo que pone de manifiesto el potencial del delantero como un futbolista con proyección internacional. El mismo Hinestroza se ha referido al interés xeneize con respeto, afirmando que conoce el peso histórico del club argentino y lo considera “muy grande e interesante”, aunque subrayó que en este momento su enfoque está en Atlético Nacional hasta que se concrete cualquier decisión final.

Para Boca Juniors, la llegada de Hinestroza representa una apuesta por juventud y dinamismo en el frente ofensivo, encajando en el estilo de juego que la dirigencia busca implementar bajo el nuevo proyecto técnico. La expectativa entre los hinchas es alta, ya que el colombiano podría convertirse en uno de los primeros refuerzos importantes antes del inicio de la próxima temporada.