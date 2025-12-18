“Gracias por tanto”, Emotivo mensaje de Jorman Campuzano donde aseguró que será un hincha más de Atlético Nacional

Atlético Nacional cerrará el año con el partido de la final de la Copa BetPlay contra Independiente Medellín, pero no podrán contar con Jorman Campuzano.

El mediocampista del cuadro ‘Verdolaga’ escribió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde expresa su tristeza por no poder estar en este partido.

Emotivo mensaje de Jorman Campuzano por su ausencia con Atlético Nacional en la final de Copa:

Resulta que Jorman Campuzano sufrió una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo en el partido de ida de la final, razón por la cual, no podrá jugar el partido definitivo contra Medellín.

El número ‘21′ de Atlético Nacional escribió uno de los mensajes más difíciles desde que regresó, deseando un gran partido a sus compañeros y confiando que puedan salir campeones:

“Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles desde que regresé al verde.

Me duele en el alma no poder estar en la cancha en una final tan especial, en un clásico que todos soñamos jugar. No hay nada que quiera más que estar ahí, peleando cada balón por estos colores y por ustedes, nuestra gente que nunca nos ha abandonado. Quiero agradecerle a la hinchada de corazón. En este 2025 me hicieron sentir querido. Cada aliento desde la tribuna, cada mensaje, cada aplauso, fue gasolina para dejarlo todo en la cancha. La tristeza es grande, no lo niego, pero mi corazón va a estar con mis compañeros desde el primer minuto hasta el último. Confío plenamente en este grupo, en su carácter y en su amor por el escudo. Yo voy a estar alentando como uno más, porque aquí nadie se rinde y porque esta camiseta se defiende siempre, esté o no esté dentro del campo. Gracias por tanto. Vamos con toda, que esta final también la jugamos juntos. J21”.