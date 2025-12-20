Wilmar Roldán recordó el partido del fútbol colombiano donde sintió que su vida corría riesgo

Wilmar Roldán es uno de los árbitros más importantes en la historia de nuestro país, pues no solamente ha llegado a arbitrar varias finales del fútbol colombiano, sino que también ha estado presente en cuatro finales de Copa Libertadores y en dos Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018).

A sus 45 años de edad, Roldán considera que su retiro está muy cerca, por tal razón, decidió publicar un libro que se llama ‘Silbato de oro’, que es una autobiografía de su carrera. En él recordó un violento episodio, cuando pensó que todo pudo terminar muy mal, por cuenta de unos hinchas del Quindío.

Le puede interesar: ¿Votará por él? Wilmar Roldán no se puso con ‘pelos en la lengua’ al hablar de Abelardo de la Espriella

Resulta que Wilmar Roldán, en 2021, fue designado para impartir justicia en un partido del Deportes Quindio contra Deportivo Pereira.

El equipo cafetero necesitaba una victoria urgente para no perder la categoría, y, para molestia de los hinchas, en los últimos minutos, una polémica jugada que los hinchas reclamaron como penal, sin embargo, el árbitro no estaba de acuerdo y no señaló la infracción.

Aquel día, a la salida del estadio, dos hinchas lo esperaron casi dos horas para reclamarle. Roldán recuerda que perdió la paciencia y le respondió “pitalo vos, güev**”.

Cuenta Roldán que tardó más su recorrido del estadio al hotel que ese video en volverse viral, y, por consiguiente, él ser considerado persona no grata en Armenia.

A pesar de eso, la comisión arbitral decidió designarle un partido, pocas semanas más tarde, nuevamente del Deportes Quindío, ahora, frente a Independiente Santa Fe, en el Estadio Centenario de Armenia.

Recuerda el árbitro, que tan pronto inició el partido, los hinchas no cantaron para apoyar a su equipo, sino que se unieron a una sola voz para insultarlo a él, pero afortunadamente para él, los jugadores del equipo local, encontraron la anotación rápidamente en el primer tiempo hecho que bajó momentáneamente la tensión.

Sin embargo, sobre el minuto 43 del primer tiempo, Wilmar Roldán señaló una pena máxima a favor de Independiente Santa Fe que John Velásquez cambió por gol para decretar el empate definitivo.

Tan pronto se terminó Roldán, estaba hablando con Leandro Castellanos, a quien le mostró una tarjeta amarilla por reclamarle a airadamente que todavía no podía acabar el partido, porque Santa Fe podía ganarlo. Entonces sintió un golpe por la espalda, fue de su asistente, intentando retener una agresión de un hincha.

Cuando Roldán se dio la vuelta, vio que los hinchas habían invadido el terreno de juego para intentar agredirlo, entonces tuvo que salir corriendo junto con su terna arbitral para resguardarse en los camerinos, donde se refugiaron largo tiempo.

Cuenta Roldán, que, tan pronto lo recogieron, no se fueron al hotel donde se estaban hospedando, sino que él pidió que lo sacaran inmediatamente de la ciudad porque consideraba que si se queda un día más, seguramente el resultado hubiera sido fatal.

“Es la primera y única vez que siento en mi vida correr riesgo en un partido de fútbol profesional”, contó Wilmar Roldán en su libro.