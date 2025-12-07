Marino Hinestroza ‘haría maletas’ lejos de Atlético Nacional para llegar a la Premier League

Marino Hinestroza ha sido uno de los mejores jugadores de Atlético Nacional en los últimos años, razón por la cual, se especuló mucho sobre su salida del equipo paisa hacia el fútbol del exterior.

En principio, llegaron a sonar equipos interesados muy importantes como Boca Juniors de Argentina, para quedarse con la ficha del jugador, y según indicaban, pagarían aproximadamente 8 millones de dólares para quedarse con la ficha del joven jugador.

Sin embargo, en 2025, el futbolista de Atlético Nacional ha bajado su nivel y muchos de los rumores dejaron de tener fuerza, pero ahora apareció una nueva posibilidad que le podría permitir a Marino Hinestroza llegar a la Premier League del fútbol inglés.

A un día del último partido de los cuadrangulares, donde se definirá si Atlético Nacional clasifica la final, o, si por el contrario, queda eliminado (clasificando Junior) comenzó a circular un rumor de que Marino Hinestroza sería uno de los jugadores que ficharía el Crystal Palace de Inglaterra.

Vale la pena señalar que Crystal Palace ya cuenta con dos colombianos en sus filas: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. De hecho a los dos colombianos les ha ido tan bien en el equipo de la mano de Oliver Gasner que parece que apostarán por un tercero, Marino Hinestroza, quien ya ha compartido con ambos futbolistas en la Selección Colombia.

El equipo inglés actualmente está disputando la Premier League y también la UEFA Conference League, luego de ser campeón tanto de la FA Cup como de la Community Shield.

Se desconoce si Atlético Nacional estará abierto la posibilidad de vender a Marino apenas finalice esta temporada o si buscará mantenerlo en el equipo pensando en el proyecto deportivo del 2026.

¿Qué necesita Atlético Nacional para llegar a la final del fútbol colombiano?

A falta de una fecha para que se terminen los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2, solamente están vivos, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional por el Cuadrangular A, quienes pelearán por un tiquete a la final para enfrentarse a Deportes Tolima.

Tras cinco fechas, Junior de Barranquilla es el líder del cuadrangular con 11 puntos y una diferencia de gol de +3 mientras que Atlético Nacional está en la segunda casilla con ocho unidades y +2 en la diferencia de gol.

De esta manera, en el último partido, Atlético Nacional necesita ganarle por dos goles o más al América de Cali y esperar que Independiente Medellín, su rival de patio, derrote a Junior para clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

Vale la pena resaltar que si Junior empata o gana, no importa el resultado que obtenga Atlético Nacional en su partido contra el América, no tendrá ninguna chance de acceder a la final.

Finalmente, es importante recordar que la última vez que Atlético Nacional llegó a la final del FPC fue en el segundo semestre del 2024, precisamente cuando se enfrentó a Deportes Tolima y conquistó su más reciente título de liga.