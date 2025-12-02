Alfonso Cañón dio su opinión sincera sobre los futbolistas de Santa Fe tras la eliminación: “por algo los contrataron”

Alfonso Cañón, junto a Ómar Pérez, es uno de los máximos ídolos de Independiente Santa Fe gracias a los tres títulos que ganó. También porque es el jugador con más partidos en la historia del club (520) y también el que más goles anotó (146).

Bajo el marco del evento ‘el deportista del año’ de El Espectador, El exfutbolista habló con Publimetro Colombia sobre el ‘León’ tras la eliminación en la liga y dio su opinión sincera sobre los futbolistas.

¿Qué piensa Alfonso Cañón de Santa Fe tras la eliminación?

Lejos de algún reproche, Alfonso Cañón dejó claro que se siente muy orgulloso del año que firmó Santa Fe, no solo por el título en primer semestre, sino también por los jugadores que están defendiendo los colores del primer campeón.

El exfutbolista aseguró que la situación que vive actualmente Santa Fe, también la atraviesan otros equipos en cualquier momento, así que no es para preocuparse.

“La verdad, eso le pasa a todos los equipos. En el fútbol no hay nada ganado, hay suerte. Unas salen bien y otras que no salen, pero la verdad orgulloso, feliz, estoy contento con esa gran hinchada y con esos grandes jugadores porque llevan esa camiseta y la demuestran en el campo de fútbol porque por algo los contrataron y tienen que sacarla adelante”.

¿Cómo ve Alfonso Cañón a Santa Fe para la Copa Libertadores?

De igual manera, el ídolo ‘Cardenal’ dejó claro que está a la expectativa de la participación de Santa Fe en la próxima Copa Libertadores y augura una buena presentación.

Lo único que Cañón espera es que los futbolistas representen al equipo de la mejor manera sin importar el lugar donde les toque jugar:

“Yo creo que hay posibilidades y opciones de que les vaya bien, que engrandezcan esa camiseta que llevan puesta y lo demuestren en los estadios”.