Junior de Barranquilla conquistó la Liga BetPlay 2025-2 y levantó el trofeo, que, para sorpresa de muchos, no fue entregado por Carlos Mario Zuluaga, el presidente de la Dimayor.

Le contamos el motivo por el cual fue un delegado de Dimayor quien hizo entrega del trofeo.

¿Por qué Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, no le entregó el trofeo al Junior?

Según informó Carlos Antonio Vélez, el presidente de la Dimayor no se encuentra en el país y está muy lejos. Para ser precisos, Carlos Mario Zuluaga se encuentra en Qatar porque viajó a la ceremonia de premiación de los ‘The Best’.

Por tal razón, dejó a un delegado para que hiciera entrega del trofeo a Yimmy Chará, el capitán del ‘Tiburón’, quien decidió levantar el título junto al director técnico, Alfredo Arias, y a Teófilo Gutiérrez, el ídolo del Junior.

A continuación le presentamos el momento exacto en que Junior levantó el título:

La crítica de Carlos Antonio Vélez al presidente de la Dimayor:

Carlos Antonio Vélez no estuvo de acuerdo en que Carlos Mario Zuluaga prefiriera viajar a Qatar para estar presente en los premios The Best porque allá no tiene injerencia, mientras que en Colombia es el presidente de la Dimayor, el ente rector del fútbol colombiano:

“Qué lástima que el Presidente de Dimayor no vaya a estar en las dos finales del torneo que regenta. Los trofeos los entregará un delegado por su viaje “urgente y necesario “ a Qatar en donde está mirando cómo premian a los mejores del Mundo. ( ????) Qué nivel!!!”, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.

