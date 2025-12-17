Teófilo Gutiérrez retó al equipo de Win Sport a un partido tras salir campeón para ver quién regala “1000 juguetes”

Uno de los personajes más buscados por toda la prensa e hinchas después del campeonato ganado por el Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el Tolima no pudo dar la talla y quedaron como el club al que más diferencia le han sacado en una final de torneos cortos, fue el delantero Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, quien sigue sumando méritos para ser considerado un ídolo del club.

De hecho, incluso durante los 180 minutos, el jugador fue determinante aun sin haber notado un gol o dar una asistencia, teniendo en cuenta que gracias a su particular estilo de juego y personalidad para provocar, hizo expulsar a Sebastián Guzmán en la ida, sumando a esto su capacidad de enfriar el juego en la vuelta, a pesar de la ventaja larga que tenían de 4 goles, pero que intentaron conservar hasta el final demostrando la superioridad y siendo candidatos a hacer una buena Copa Libertadores en el 2026.

Tras todo el reconocimiento y ya en la salida del máximo escenario deportivo de Ibagué antes de coger rumbo al aeropuerto, ‘Teo’ se cruzó con el periodista de Win Sports, que además es hincha del Junior, Sergio Llamas. Allí, después de un cruce de palabras, el comunicador grabó un video hablando con el jugador en un momento de euforia, revelando así lo que parece ser la planeación de un encuentro entre el ‘combo de Teo’ y el ‘combo de Win’.

“Papi, yo propongo, voy a invitar al combo Win Sports y al combo de Teo, el que pierda paga mil juguetes, ¿va pa esa?, dile a tus compañeros, el que pierda paga mil juguetes, o un tenis fútbol, como quieras, allá en el salón, va pa esa”, fueron las palabras del futbolista, quien no dudó en aceptar el reto de jugar contra el equipo del “canal que todos queremos” y poner una apuesta grande de por medio.

“Tienen que cerrar el cul*”, Jermain Peña se fue en contra de la prensa tras ganar la estrella 11 con Junior

Uno de los jugadores más importantes en la obtención del título juniorista fue el central Jermain Peña, quien aportó bastante con cierres, despejes, categoría, jerarquía y hasta goles. Después de haberse coronado en el Manuel Murillo Toro, el jugador fue bastante certero con respecto a las posturas de la prensa en el pasado, donde se criticó fuertemente al equipo y él lo resintió bastante.

Aun en el terreno de juego, Jermain Peña fue uno de los que más se ha parado frente a los periodistas defendiendo no solo su juego y su persona, también a su equipo y compañeros, quienes fueron los bastiones para que este 17 de diciembre el club ‘Tiburón’ amanezca siendo el rey del FPC y que encima hayan conseguido el pase a la Copa Libertadores del 2026. Tras todo, esto, el zaguero no se ocultó, ya aprovechó el foco de los micrófonos para dedicarle unas palabras del corazón a un sector del periodismo:

“Yo creo que toda la prensa se tienen que callar, tienen que cerrar el culito e ir a dormir, porque Barranquilla está presente Junior no está solo, la banda de los cuervos y la banda del frente rojiblanco siempre nos han apoyado, esto es por Barranquilla y por la costa que son hinchas de Junior”, fueron las declaraciones del defensor, quien demostró una gran molestia con los periodistas a pesar de que había varios de ellos esperando por sus palabras y que estuvieron en este curioso momento.