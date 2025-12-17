“Con sueño”, Armando Benedetti filtró la reacción más honesta de Gustavo Petro al título del Junior

Junior de Barranquilla se coronó como campeón del fútbol colombiano tras derrotar al Deportes Tolima en la final de la Liga Betplay 2025-2 sin ninguna complicación: Ganaron 3-0 el primer partido en casa y revalidaron su superioridad en Ibagué tras ganar por la mínima diferencia.

En Barranquilla se armó un gran carnaval por la consagración del ‘Tiburón’ y en la presidencia no fue la excepción. Armando Benedetti grabó la reacción honesta del presidente Gustavo Petro al título del Junior.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el título del Junior?

Armando Benedetti, quien es hincha declarado del ‘Tiburón’, se gozó como un hincha más, la onceava estrella que recién consiguió el Junior de la mano de Alfredo Arias.

El político no ocultó su felicidad a través de las redes sociales y aprovechó que estaba junto al presidente Gustavo Petro para preguntarle su opinión del título, el cual vieron después de cinco años de un Consejo de Seguridad.

El mandatario colombiano le envió un mensaje de felicitación a todo el equipo, pero también a los hinchas del Junior, asegurando que el equipo es de ellos.

“Felicitaciones, otra vez. Ojalá el Junior sea de su hinchada, pero demuestran calidad. Nos interesa mucho como caribeño que el Junior gane. En esa medida, felicito a todo el equipo, a sus jugadores que son los verdaderos constructores de este triunfo, a todos y sus familias les deseo una feliz Navidad”.

Benedetti fue quien reveló que estuvieron casi cinco horas en el Consejo de Seguridad, razón por la cual, Gustavo Petro confesó que se sentía cansado, hecho que se hace evidente en el video.

“Jejeje, sí, un poco con sueño esta vez”, aseguró Petro.

A continuación le presentamos las palabras de Gustavo Petro que, con mucho orgullo, compartió Armando Benedetti a través de sus redes sociales: