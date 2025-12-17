Definidos los equipos colombianos que disputarán la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Varios equipos del fútbol colombiano ya conocían, tenían su presencia asegurada en torneo internacional del próximo año, pero tras el título del Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay 2025-2, se confirmó quiénes irán a Copa Libertadores y quiénes estarán en la Copa Sudamericana.

Colombianos en la Copa Libertadores 2026:

Independiente Santa Fe, por ser el campeón de la Liga BetPlay 2025-1 y Junior de Barranquilla, tras conquistar la Liga BetPlay 2025-2, clasificaron automáticamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los otros dos clubes que representarán a nuestro país en el torneo más importante del continente serán Deportes Tolima e Independiente Medellín por la vía de la reclasificación.

Copa Libertadores 2026:

Fase de grupos:

Independiente Santa Fe

Junior de Barranquilla

Fase previa:

Independiente Medellín

Deportes Tolima

Colombianos en la Copa Sudamericana 2026:

La ‘otra mitad de la gloria’ tendrá otros cuatro equipos colombianos, aunque en primera ronda se enfrentarán y realmente solo quedarán dos en competencia.

Copa Sudamericana 2026: