Arquero que fue al Mundial de Rusia 2018 y enfrentó a Francia, llegará al Deportivo Cali

Deportivo Cali realmente quiere volver a competir en lo más alto del fútbol colombiano con la llegada de IDC Network, razón por la cual no solamente han anunciado la salida de varios jugadores, sino que también están muy comprometidos en informar cómo avanza el proceso de fichajes.

En horas de la tarde de este miércoles 17 de diciembre dieron a conocer que llegaron a un acuerdo con Pedro Gallerse, histórico arquero de la Selección Perú que disputó el Mundial de Rusia 2018.

Le puede interesar: “Con sueño”, Armando Benedetti filtró la reacción más honesta de Gustavo Petro al título del Junior

Deportivo Cali llegó a un acuerdo con arquero mundialista:

A través de sus redes sociales, la institución ‘Azucarera’ dio a conocer que Pedro Gallese está a punto de convertirse en nuevo guardameta de la institución.

Tal parece que Alejandro Rodríguez no entra por completo en los planes de Alberto Gamero, razón por la cual, había rumores sobre los arqueros que interesaban al entrenador, entre ellos, Álvaro Montero.

Sin embargo, la elección en definitiva fue por Pedro Gallese, quien actualmente tiene 35 años de edad y recién finalizó contrato con Orlando City de la MLS en Estados Unidos.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes.

Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali".

Vea también: Definidos los equipos colombianos que disputarán la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Pedro Gallese en el Mundial de Rusia 2018:

Hace siete años, Pedro Gallese tuvo la oportunidad de disputar la Copa del Mundo con la Selección Perú, que llegó a la cita orbital de la mano de Ricardo ‘El Tigre’ Gareca.

Gallese entonces era el portero titular de Perú y fue titular en los tres partidos de la fase de grupos donde enfrentaron a Dinamarca, Francia y Australia.

En dicho Mundial, Gallese recibió un gol de Yussuf Poulsen de Dinamarca y otro de Kylian Mbappé de Francia.