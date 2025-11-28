Alberto Gamero habló de la posibilidad de contratar a Fredy Montero y Álvaro Montero para el Cali

Alberto Gamero concedió una rueda de prensa para hablar del presente y futuro del Deportivo Cali, donde confirmó el interés en contratar a varios jugadores para el próximo año, teniendo en cuenta que tendrán más presupuesto gracias a la llegada de IDC Network.

El técnico samario habló de dos jugadores puntuales: Fredy Montero y Álvaro Montero.

En principio, Gamero dejó claro que le gustaría traer refuerzos en todas las posiciones, y aunque ya tienen varios jugadores en carpeta, seguramente será imposible que todos lleguen, en especial por temas económicos:

“Queremos traer refuerzos en todas las posiciones, pero no siempre se puede. Vamos a mirar cuántos jugadores podemos traer, pero ya hay una serie de jugadores con quienes se está hablando. Seguramente algunos van a venir y otros no van a poder por temas económicos o porque tienen compromiso”.

Entonces, Alberto Gamero fue específico en la posibilidad de contratar a Álvaro Montero, quien actualmente no cuenta con minutos en Vélez Sársfield porque es suplente detrás de Tomás Marchiori.

De esta manera, el técnico del Cali bajó de la nube a los hinchas que confiaban en la contratación de Álvaro Montero de cara al próximo año.

“Lo de Álvaro, con él tengo casi ocho años de relación, cinco en Millonarios y tres en Tolima. Tengo muy buena amistad con él, pero hoy está en un equipo competitivo en Argentina donde tiene su compromiso y su contrato. Va a ser muy complicado”.

También le preguntaron a Gamero sobre Fredy Montero, quien se despidió de Real Cartagena tras no lograr el ascenso. Y aunque ‘Tito’ aseguró que sí ha buscado al goleador, e incluso le pidió a los directivos que lo contrataran, la prioridad de Montero es irse a Estados Unidos para jugar nuevamente en la MLS.

Según dijo Gamero, en caso de que Fredy Montero continúe su carrera en nuestro país, sin duda alguna, Deportivo Cali será uno de los candidatos para quedarse con su fichaje:

“Sobre Fredy Montero me manifestó a mitad de año que tenía un compromiso con Real Cartagena porque quería cumplirle a su ciudad y por eso se quedó allá. Ahora para fin de año es uno de los jugadores que pedí, pero tengo entendido que manifestó que quiere irse a jugar a la MLS de Estados Unidos y no seguiría en Colombia, pero si se queda, la primera opción la tendrá Deportivo Cali. Él duró mucho tiempo allá, tiene familiares allá y se quiere radicar allá, pero las puertas no están cerradas”.

Rafael Tinoco, nuevo presidente del Cali, alineado a la postura de Alberto Gamero:

Tan pronto llegó a la presidencia, Rafael Tinoco advirtió que en su proyecto pretende poner a competir al Deportivo Cali nuevamente, no solo a nivel nacional, sino también en el continente:

“Nosotros queremos ganar, venimos a ganar. Aquí no venimos a decir, ah sí, un séptimo lugar es un buen lugar. Estamos pensando en torneos internacionales, estamos pensando en arreglar el estadio para los torneos internacionales. El Cali no solo es meterse a los cuadrangulares, eso es una obligación. Debemos pelear por títulos”.

