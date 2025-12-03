Deportivo Cali sacó a volar a varios de sus jugadores: se empezó a depurar de cara al otro año

Deportivo Cali es uno de los equipos que comenzó a hacer oficial la salida de jugadores de su plantilla para la próxima temporada y en las últimas horas anunció la finalización del ciclo de tres de sus jugadores a los que les deseó los mejores éxitos.

Se trata de Javier Reina, Rafael Bustamante y Fabián Castillo, jugadores que hicieron parte de la plantilla este año, algunos con mayor participación que otros, pero que estuvieron ahí entre las opciones para Alberto Gamero.

Este semestre (por Liga), Fabián Castillo jugó 9 partidos, Javier Reina actuó en 11 y Rafael Bustamante lo hizo en 7 ocasiones.

Vea acá: “Deberías estar muy orgulloso de tus raíces”, a Bernie Moreno le cantó la tabla un mundialista con USA

Tres jugadores salen de Deportivo Cali

“El Deportivo Cali informa a su comunidad, medios de comunicación y opinión pública que, tras finalizar los respectivos ciclos deportivos, los jugadores Javier Reina, Rafael Bustamante y Fabián Castillo no continuarán formando parte de nuestra institución.

El Deportivo Cali les desea éxitos en los proyectos que emprendan en esta nueva etapa de sus carreras.

La institución reafirma su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, coherente y sostenible.

Este comunicado refleja la información disponible al día de hoy. Las novedades adicionales serán informadas por nuestros canales oficiales conforme avance el proceso de conformación de la plantilla”, anunció el cuadro vallecaucano de manera oficial.