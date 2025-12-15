Daniel Muñoz no fue indiferente al accidente en que murieron los jóvenes estudiantes en Antioquia

Un terrible accidente tiene consternado a todo el país: 17 personas fallecieron, (16 jóvenes de ellos eran jóvenes estudiantes) el pasado domingo 14 de diciembre, cuando un bus cayó a un abismo con cerca de 40 recién egresados del Liceo Antioqueño, del municipio de Bello.

Por supuesto, el trágico suceso ha llenado de tristeza al país entero, pero también a los colombianos que están en el exterior. Uno de ellos es Daniel Muñoz, quien envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas.

El accidente que dejó 17 personas fallecidas en Antioquia:

Durante el regreso de una excursión escolar en Tolú, como celebración por su graduación, 16 jóvenes fallecieron luego de que el bus donde se transportaran cayera por un abismo en jurisdicción del municipio de Remedios.

Algunas hipótesis indican que el conductor del autobús, quien fue identificado como Johnatan Taborda Cocacolo y quien también falleció en el accidente, habría tenido un microsueño que desencadenó en el trágico accidente.

De todas maneras, los hechos aún son tema de estudio, pues la gerente de Precoltur, María Elena Molina, aseguró que el conductor llevaba dos años en la empresa, y, además, el carro estaba en óptimas condiciones.

Alrededor de 20 jóvenes lograron sobrevivir, mientras que los restos de las víctimas fatales serán trasladadas hasta Bello para realizar las exequias y que su familia pueda darles un último adiós.

El mensaje de solidaridad de Daniel Muñoz:

La Alcaldía de Bello se pronunció a través de redes sociales sobre el accidente y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas:

“Acompañamos con solidaridad a las familias, compañeros y a la comunidad educativa de la Institución Educativa Liceo Antioqueño por la partida de egresados en un siniestro vial ocurrido en el municipio de Segovia, durante el regreso de una excursión. Enviamos un abrazo de apoyo y fortaleza en este momento”.

Daniel Muñoz, el futbolista de la Selección Colombia, reposteó esta publicación en las historias de su cuenta de Instagram y escribió el siguiente mensaje: “Mi más sentido pésame y solidaridad con familia y amigos”.

A continuación le presentamos la publicación de Daniel Muñoz: