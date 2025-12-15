¿Votará por él? Wilmar Roldán no se puso con ‘pelos en la lengua’ al hablar de Abelardo de la Espriella

Fotos tomadas de: Publimetro y Captura de pantalla del canal de YouTube 'Desnúdate con Eva'

El nombre de Wilmar Roldán ha sonado con mucha fuerza estos últimos días, no tanto por sus actuaciones dentro del terreno de juego, sino por el lanzamiento de su libro, ‘Silbato de Oro’, donde cuenta anécdotas imperdibles de su carrera.

Por tal motivo, el árbitro ha concedido entrevista con diferentes medios de comunicación, entre ellos, con Publimetro Colombia, y ha confesado detalles inéditos que seguramente muchas personas no sabían.

En esta ocasión, Roldán habló con Eva Rey sobre política y dio a entender que votará por Abelardo de la Espriella en las próximas elecciones presidenciales.

¿Qué dijo Wilmar Roldán sobre Abelardo de la Espriella?

Al árbitro colombiano le preguntaron por su inclinación política. En principio, Eva Rey lo puso a elegir entre Gustavo Petro, actual presidente de Colombia y el expresidente Álvaro Uribe.

Roldán dejó claro que se inclina más por Uribe Vélez: “Obviamente, uno como buen colombiano quiere que todos sean lo mejor, pero nosotros somos antioqueños, me gusta más Uribe”.

En ese orden de ideas, Eva concluyó que a Wilmar Roldán le atraen más las ideas de derecha, así que lo puso a elegir entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, quienes son dos de los candidatos más fuertes a la presidencia de Colombia.

El árbitro dejó claro que le gusta más De la Espriella por su manera de ser, pues le gusta que hablen fuerte y digan las cosas de frente: “Me gusta El Tigre porque habla fuerte como a mi me gusta. No me gustan esos tibios que no toman partido de nada”.

Eva también le preguntó por su opinión sobre Sergio Fajardo y Wilmar Roldán solamente aseguró que es un político muy afín a las ideas de su pareja: “A la esposa mía le fascina Fajardo, pero acá en Antioquia como tal, no”.