Habló la gerente de la empresa dueña del bus donde murieron los 16 jóvenes estudiantes de Bello: esto fue lo que dijo

El trágico accidente de bus que se presentó en Antioquia el día de ayer, donde murieron 16 jóvenes y otros 20 resultaron heridos, mantiene conmocionado a todo el país. En redes sociales, no paran los mensajes de condolencias por el fallecimiento de los chicos y chicas graduados ni las preguntas por cómo se vivieron los momentos de angustia antes del trágico desenlace.

Lea también: ANT le entregó a campesinos un predio que era ocupado irregularmente por sociedad del expresidente Álvaro Uribe

Algunos de los cuestionamientos se dieron en torno al estado del bus y del conductor, quien también falleció en el accidente, y llevaron a la empresa Precolombina de Transportes S. A. (Precoltur), dueña del vehículo donde viajaban, a pronunciarse ante la opinión pública. En el comunicado, decían que lamentaban lo ocurrido y “reiteraban” su disposición “para colaborar en el esclarecimiento de los hechos”.

Las palabras de la gerente

María Elena Molina, gerente de Precoltur, habló sobre los hechos en Caracol Televisión y aseguró que desde la empresa ya le entregaron toda la información pertinente a la Policía.

Ante las preguntas sobre un posible microsueño del conductor o fallas en el vehículo, Molina afirmó que todo sigue siendo materia de investigación y señaló que el conductor, Johnatan Taborda Cocacolo, llevaba dos años con la empresa, correspondientes a dos contratos. Además, agregó que en los 40 años de trayectoria de la empresa nunca habían sufrido un accidente de esa magnitud.

Lea también: Fallo ordena a Gustavo Petro a retractarse de acusaciones contra la familia del senador estadounidense Bernie Moreno

Igualmente, afirmó que “el carro estaba bien” y mencionó que eran cinco buses de esa empresa los que participaron en el viaje de los jóvenes estudiantes, pero que los otros cuatro no vieron al vehículo accidentado porque estaba al fondo del barranco.

“Estamos demasiado tristes con la pérdida de todos estos chicos. Muy tristes, de verdad que sí, nos ha dolido en el alma. Estamos muy prestos a poder apoyar, ayudarles y estar en todo lo que necesiten y requieran” finalizó la gerente, enviando un mensaje de apoyo y condolencia a las familias de los afectados.