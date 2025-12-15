Hipótesis sobre el accidente de bus en el cual murieron 16 estudiantes en Antioquia: Tránsito detalló qué pudo haber pasado

La tragedia vial ocurrida en Antioquia sigue generando conmoción nacional mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente de bus que dejó 17 personas muertas, entre ellas 16 estudiantes, en hechos registrados el domingo 14 de diciembre de 2025. El siniestro se presentó en jurisdicción del municipio de Remedios, cuando un vehículo que regresaba de una excursión de grado cayó a un abismo con cerca de 40 recién egresados del Liceo Antioqueño, del municipio de Bello.

Desde el momento del accidente, las autoridades de tránsito activaron un protocolo especial para la reconstrucción del siniestro. La general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, confirmó que un grupo élite de investigación de accidentes adelanta las pesquisas técnicas para determinar qué ocurrió en los minutos previos a la tragedia. En un mensaje cargado de emotividad, la oficial expresó sus condolencias a las familias y lamentó la pérdida de los jóvenes. “Pierden la vida unos muchachos con toda una vida por delante. Es profundamente doloroso”, señaló.

¿Qué ocurrió antes del accidente en Remedios? Avanza investigación por muerte de 16 estudiantes

Una de las hipótesis principales que analizan los investigadores es un posible microsueño del conductor, identificado como Johnatan Alexander Taborda, quien también falleció en el accidente. De acuerdo con la general Blanco, esta línea de investigación aún no ha sido confirmada, pero cobra relevancia por las condiciones de la vía y el contexto del viaje.

“Estamos hablando de una posible distracción en la conducción, asociada a la geometría de la carretera, que es una calzada recta y en pendiente, lo que puede inducir a una pérdida momentánea de la atención”, explicó la comandante. Según detalló, los análisis iniciales se han centrado en la infraestructura vial, la señalización, el estado del pavimento y la trayectoria del vehículo antes de precipitarse al abismo.

Además del microsueño, las autoridades no descartan otros factores como el uso del teléfono celular, una distracción visual o una conversación dentro del bus que hubiera hecho que el conductor descuidara su objetivo principal: mantener el control del vehículo. “Se trata de determinar si hubo una pérdida de atención por segundos, lo cual puede ser fatal en este tipo de vías”, agregó Blanco.

Otro elemento clave en la investigación son las entrevistas a los sobrevivientes, quienes han comenzado a relatar qué recuerdan de los instantes previos al impacto. “Con base en estas declaraciones podremos consolidar una hipótesis final”, indicó la general en declaraciones a Noticias Caracol. Varios testimonios coinciden en que la mayoría de los pasajeros dormía al momento del accidente.

En cuanto al estado del bus, la Policía de Tránsito confirmó que el vehículo contaba con SOAT, pólizas y revisión técnico-mecánica vigentes, lo que permite descartar, por ahora, una falla documental o administrativa.

Mientras avanzan las investigaciones, el municipio de Bello permanece sumido en el luto. Amigos, familiares y vecinos se reunieron en el Liceo Antioqueño, donde apenas dos semanas atrás los jóvenes celebraban su graduación. En un acto simbólico, dejaron fotografías, velas y flores sobre los pupitres. Los cuerpos de las víctimas están siendo trasladados a Medellín, donde se realizarán las exequias.

Uno de los sobrevivientes fue clave para la atención de la emergencia. Según relató el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el joven, tras salir ileso, escaló hasta la carretera para pedir ayuda. “Nos contó que todos estaban durmiendo cuando ocurrió el siniestro”, señaló el mandatario. La investigación continúa, mientras el país espera respuestas sobre una de las tragedias viales más dolorosas del año.