“Artimañas y presiones indebidas antes de la final”: Presidente del Tolima hizo delicado señalamiento

Deportes Tolima tuvo una inesperada visita por cuenta del Ministerio del Trabajo justo antes de disputar la primera final de la Liga BetPlay 2025-2, y aunque no hubo reportes negativos, el presidente de la institución, César Camargo, se despachó en contra de Acolfutpro.

César Camargo concedió una entrevista para ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde demostró que no le gustó ni poquito la inesperada visita a las instalaciones del Tolima en Ibagué, mientras el equipo ya estaba en Barranquilla.

El presidente del Tolima explicó que hubo dos temas diferentes en la visita: El primero estuvo relacionado con temas de contratos de obra, mientras que el otro está completamente ligado al club.

Camargo dejó claro que le parecen importantes las visitas de los entes de control para garantizar que todos los documentos estén al día, y, para orgulloso suyo, Deportes Tolima cumple a cabalidad.

“Separemos dos temas diferentes: Uno es la visita del Deportes Tolima y otra al contratista de la obra. En la que está contratando al obra, todo lo que falta es el certificado de una capacitación que la van a presentar el lunes.

En cuanto al Deportes Tolima, no hubo nada diferente a unos documentos que nos pidieron que anexáramos y que hicimos al día siguiente por la mañana. Un ejemplo, la nómina la presentamos en físico y ellos la querían en medios magnéticos, entonces la presentamos en medios magnéticos al día siguiente para que fuera más fácil para ellos. Agradecemos que nos visiten en el sentido que Deportes Tolima cumple con todas sus obligaciones con rigor".

No obstante, César Camargo se despachó contra Acolfutpro, insinuando que utilizaron artimañas y presiones indebidas para la final, como si pretendieran perjudicar al ‘Pijao’ en la final.

Entonces, el presidente del Deportes Tolima aseguró que no hablará más sobre Acolfutpro por el momento, pero tan pronto se termine la Liga BetPlay 2025-2, dirá todo lo que piensa:

“Lamentamos que un agente del fútbol como la gente de Acolfutpro use sus artimañas y esas presiones indebidas justo antes de una final. Nos parece que ellos no construyen, sino que destruyen el deporte, pero hasta ahí mis declaraciones, déjenos pasar las finales y después de las finales hablamos de ese tema y le sacamos los trapitos al sol a aquellos que están acabando con las finales y con el fútbol colombiano”.

¿Qué dijo Acolfutpro sobre Deportes Tolima?

Resulta que el viernes 12 de diciembre, horas antes de iniciar la final entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, Acolfutpro emitió un comunicado donde exigía el cese inmediato a toda práctica antisindical, asegurando que el club ‘Pijao’ la había practicado anteriormente.

De igual manera, señalaron que esperarían el reporte oficial por cuenta del Ministerio del Trabajo para determinar si están cumpliendo con todos los requisitos o si es necesario continuar con las investigaciones y proceder con sanciones.

