“Cese inmediato”, Tolima recibió exigencia de Acolfutpro tras visita de MinTrabajo a horas de la final del FPC

Deportes Tolima ya está en Barranquilla para disputar la final de la Liga BetPlay 2025-2, que se disputará en la noche de este viernes 12 de diciembre.

Tan solo a unas horas del compromiso, Acolfutpro emitió un comunicado, solicitando cese inmediato a toda práctica antisindical.

Le puede interesar: Atención: Dimayor aprobó cambio importante respecto a los futbolistas extranjeros

Resulta que el ‘Vinotinto y Oro’ ha recibido diferentes denuncias de Acolfutpro bajo los cargos de vulnerar los derechos fundamentales de los futbolistas, razón por la cual, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección en la sede del equipo el pasado jueves 11 de diciembre.

Y aunque MinTrabajo no ha dado la conclusión de su visita, Acolfutpro se adelantó para señalar que seguirán en la lucha de ayudar a los futbolistas y sus derechos fundamentales.

A continuación le presentamos el comunicado de Acolfutpro:

“ACOLFUTPRO, como organización sindical de primer grado y de gremio, recibe con satisfacción la inspección general realizada por el Ministerio del Trabajo en la sede del club Deportes Tolima, este 11 de diciembre, en respuesta a las denuncias presentadas por esta agremiación. Con esta acción, se destaca el compromiso del ministro Antonio Sanguino y de la viceministra de relaciones laborales, Sandra Milena Muñoz, quienes han reiterado que la Ley Laboral debe cumplirse en todos los puestos de trabajo del país, incluido el fútbol profesional.

ACOLFUTPRO ha denunciado que el club Deportes Tolima vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de los futbolistas de asociación y reunión. El club ha impedido la realización de reuniones gremiales dentro de sus instalaciones, desconociendo el artículo 39 de la Constitución Política y el Convenio 87 de la OIT. Además, se ha negado a realizar las deducciones autorizadas por nuestros afiliados para el pago de sus cuotas sindicales, incumpliendo lo establecido en el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 134 de la Ley 50 de 1990. Estas conductas configuran un ambiente de intimidación que busca desalentar la organización colectiva de los futbolistas.

No es aceptable que se les niegue estos derechos a los futbolistas que, con su esfuerzo en la cancha, le dan resultados deportivos al club y lo han llevado a disputar la final de la liga. Por ello, permanecemos atentos al pliego de cargos que el Ministerio del Trabajo formule como resultado de las visitas realizadas, en el que quedarán evidenciados los incumplimientos en los que incurre la institución.

ACOLFUTPRO exige que el club Deportes Tolima cese de inmediato toda práctica antisindical y que se garantice el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de los futbolistas. Seguiremos vigilantes, con firmeza y convicción, para que en el fútbol colombiano se cumpla la ley y se respete la dignidad de los futbolistas como principales protagonistas de esta industria".