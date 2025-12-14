Miguel Borja habría iniciado contactos con Boca Juniors tras las declaraciones que dio

Uno de los jugadores más polémicos de nuestro país durante los últimos días ha venido siendo el delantero Miguel Ángel Borja, quien, tras su salida de River Plate, donde fue bastante odiado por los hinchas teniendo en cuenta su rendimiento, cosas que lo llevaron al fin de su contrato sin posibilidad de extensión. Ante esto, se ha visto al colombiano concediendo entrevistas a medios bastante importantes en los que ha dejado declaraciones bastante polémicas.

Entre ellas, se conoció que el hermano de Borja es hincha de Boca Juniors, por lo que le gustaría ver a su familiar con la camiseta Xeneize en algún momento. Ante esto, le consultaron que si él se iría a jugar a Boca a pesar de su pasado en el rival de toda la vida, cosa que él no dudó en responder que, si lo llama Juan Román Riquelme, él estaría dispuesto a escucharlo y negociar una posible llegada a este importante elenco argentino.

Tras esto, según el Diario Olé, en Boca habrían hecho eco estas declaraciones a tal punto de que se rumora que los contactos entre ambas partes comenzaron a existir para entablar un posible acuerdo que vincule al colombiano con el club Xeneize donde, además, estarían en busca de un delantero goleador dadas las posibles salidas de Merentiel, Giménez y Cavani.

Importantes equipos se estarían peleando por quedarse con delantero de Atlético Nacional

Uno de los equipos más irregulares del año en nuestro país ha sido Atlético Nacional que, a pesar de quedarse con el título de la Superliga en los primeros meses del año, el no acceso a la final de la liga en ninguno de los dos semestres generó una gran molestia entre los aficionados, quienes esperaban poder quedarse con una nueva estrella como ya se han acostumbrado en los últimos años.

Más allá de esto, la esperanza está depositada en la final de la Copa Betplay, donde están instalados y con uno de los rivales más pesados en frente, que es el Deportivo Independiente Medellín, rememorando nuevamente una final paisa en un torneo colombiano y con una marcada rivalidad entre ambos. Eso sí, como en cada institución, ya hay un ojo puesto en el año próximo, en especial con las salidas ante el inevitable interés de varios elencos del extranjero en muchos de los jugadores que permanecen en estas dos instituciones.

Uno de los que más “novias” tiene es el delantero de Atlético Nacional, Facundo Batista, quien es de los jugadores con menos minutos del equipo y que ni siquiera ha podido estar cerca de quedarse con la titular, dejando bastante mal parada su imagen ante la hinchada después del alto costo que tuvo su contratación. Ante esto, los clubes del exterior se han dado cuenta de la facilidad que tendrían para poder extraerlo del FPC e intentar sacar su mejor versión nuevamente.

Nutricionista revela cómo quemar grasa abdominal

Portal Metabolismo

Métodos efectivos para eliminar grasa abdominal sin cirugía

Buscar Anuncios

Doctor de Soacha revela el secreto natural para limpiar arterias

Foruma

Según el experto en mercado de pases, César Luis Merlo, Atlas de México y Peñarol de Uruguay son dos de los favoritos para quedarse con este atacante y estarían en una pequeña “pelea” por asegurarlo cuanto antes y comenzar el 2026 con él en sus respectivas pretemporadas

Recomendados:

Deportivo Cali podría recibir a un viejo y querido conocido para reforzar su ataque ¿quién es?

Nacional anunció su nueva camiseta para el 2026 minutos después de empatar con el Medellín en la final de Copa

“Ellos ya se creen campeones”, jugador del Tolima calentó el juego de vuelta contra el Junior

Tags

00:15

02:00

Ver más

Lo Último

newsletter

Suscríbete al Newsletter de Publimetro Colombia

Recibe en tu correo nuestra selección de contenidos de Noticias, Deportes y Entretenimiento de Colombia.

Lo que debe saber

ed. impresa: bogotá

Bogotácolombia

–Abrir edición

En Portada

Medellin

Por Ariadne Agamez Lombana14 de diciembre 2025 a las 14:36 hrs.

Conductor de ambulancia que fue asesinado en hostigamiento del Eln iba a atender un parto, según la Policía

Dorado día, tarde y noche: Números ganadores del sorteo realizado el 13 de diciembre del 2025