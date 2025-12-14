Grave accidente en excursión escolar: Se conoce la identidad de los adolescentes lesionados

Este domingo, 14 de diciembre, en horas de la mañana se registró un fatal accidente de un bus entre los municipios de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia. Hasta el momento se ha reportado que son 20 de los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello los que se encuentran recibiendo atención hospitalaria. Mientras que son 17 los adolescentes que habrían perdido la vida.

Los estudiantes se encontraban celebrando su graduación y la finalización de la etapa escolar, por lo que habían viajado por tierra hasta Tolú, en el departamento de Sucre.

También le puede interesar: Atención: al menos 12 personas murieron en trágico accidente de bus escolar en Antioquia

Grave accidente de un bus que movilizaba estudiantes de once que celebraban la graduación

El listado preliminar publicado por la Secretaría de Salud de Antioquia de los estudiantes que resultaron lesionados y que están recibiendo atención médica es:

Se encuentran en el hospital de Remedios:

Nicolás Ochoa Vahos, 18 años Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años David Rúa Vallejo, 18 años Juliana Álvarez Correa, 18 años Santiago Galeano Quintero, 16 años María Sofía Posso Gómez, 17 años Katherine Mira Zapata, 16 años Samuel Marín Agudelo, 16 años Jimena Londoño Sánchez, 16 años Erik Cañaveral Ospina, 17 años Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años Nicolás Gallego Ramírez, 16 años Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años Samuel Cortés Largo Miguel Ángel Román, 17 años Miguel Ángel Carvajal, 17 años Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años

Hospital de Segovia:

Hernán Montalvo Sierra Ana Isabel Pulgarín Karol Juliana Patiño

Por el momento se encuentran las autoridades trabajando en la identificación de los cerca de 17 estudiantes que perdieron la vida durante el grave accidente.

Además, anunciaron que tienen habilitada la línea 3134778391 para brindar información oficial y acompañamiento a familiares de víctimas y lesionados en esta dolorosa tragedia.