Deportivo Cali podría recibir a un viejo y querido conocido para reforzar su ataque ¿quién es?

Deportivo Cali continúa afinando detalles para afrontar la temporada 2026 bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, y ya empieza a mover el mercado de fichajes con nombres que ilusionan a la hinchada verdiblanca.

Este domingo 14 de diciembre, el club ‘azucarero’ confirmó que alcanzó un principio de acuerdo con el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, quien está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo vallecaucano. Así lo dio a conocer la institución a través de un comunicado oficial dirigido a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública.

“Deportivo Cali informa que ha llegado a un principio de acuerdo con Juan Ignacio Dinenno para que se convierta en nuevo jugador de la institución”, señaló el club, dejando claro que el regreso del atacante está en su etapa final.

De concretarse la operación, Dinenno viviría su segunda etapa con el conjunto verdiblanco, equipo en el que ya dejó huella durante la temporada 2019, cuando disputó 60 partidos y marcó 28 goles, convirtiéndose en una de las piezas ofensivas más recordadas por la afición en los últimos años.

La confirmación oficial de su fichaje dependerá ahora de su llegada al país en las próximas horas, momento en el que deberá someterse a los exámenes médicos de rigor. En caso de superar estos procedimientos, el jugador firmará su contrato y será presentado como nuevo integrante del plantel.

“El acuerdo está sujeto al viaje del jugador a nuestra ciudad, donde se realizarán los procedimientos médicos y contractuales correspondientes. Si estos procesos se cumplen de manera satisfactoria, Juan Ignacio Dinenno se integrará oficialmente al Deportivo Cali y se convertirá en el primer refuerzo de cara a la temporada 2026”, agregó la institución.

Tras su salida del Deportivo Cali en 2020, el delantero argentino desarrolló una destacada carrera en el fútbol mexicano, especialmente con los Pumas de la UNAM, donde se consolidó como referente ofensivo y mantuvo una alta cuota goleadora, experiencia que ahora pondría nuevamente al servicio del club vallecaucano.

El posible regreso de Dinenno marca el inicio de un nuevo proyecto deportivo liderado por Alberto Gamero, con el objetivo de devolver al Deportivo Cali al protagonismo en el fútbol colombiano.