Conductor de ambulancia que fue asesinado en hostigamiento del Eln iba a atender un parto, según la Policía

Las afectaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la población civil han quedado en evidencia tras el anuncio de ese grupo armado ilegal de efectuar un paro armado. En las últimas horas, se conoció que un conductor de una ambulancia fue asesinado en medio de un hostigamiento perpetrado por la guerrilla contra una subestación de Policía del municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander.

(Lea además: Petro se despachó contra el ELN por paro armado y dijo que la orden a la Fuerza Pública es atacar a esa guerrilla).

“Él estaba trabajando. Estaban atendiendo el parto de una mujer, que se encontraba en esos momentos en el puesto de salud, la cual iba a ser remitida hacia la ciudad de Cúcuta. En el momento en que empieza el ataque a nuestra Estación de Policía, presuntamente el Eln asesinó al conductor de la ambulancia”, explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta.

De acuerdo con el Canal TRO, medio de comunicación santandereano, el conductor de la ambulancia fue identificado como Agustín Pabón.

Los hechos ocurrieron unas horas antes de que iniciara el paro armado, programado por el grupo armado ilegal para las 6 de la mañana de este domingo 14 de diciembre.

Presidente Petro arremetió contra el Eln

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro criticó duramente al Eln tras el inicio del paro armado y aseguró que la Fuerza Pública debe contrarrestar el accionar de ese grupo armado.

Para el jefe de Estado, el argumento del Eln de que el paro armado está en parte justificado por la amenaza “imperialista” de Estados Unidos a Latinoamérica es incorrecto. De hecho, señaló que los verdaderamente afectados por los ataques del Eln son los mismos colombianos.

“El proyecto de entregar la revolución al narcotráfico, es irreversible y dañino. La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa. Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo.El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios. El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia", anotó el primer mandatario en un trino publciado en su cuenta oficial en la red social X.