Toda una odisea vivieron los bogotanos hinchas del Junior para llegar a la final del FPC

La ilusión que tienen los hinchas del Junior por una nueva final del fútbol colombiano es incomparable, por lo cual, se espera que ‘no quepa un alma’ en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

No solamente serán los hinchas barranquilleros quienes asistan a este partido, sino que además, algunos aficionados han viajado para estar presentes en un día que podría ser histórico. Sin embargo, algunos hinchas sufrieron algunos percances en su viaje

Resulta que, en horas de la mañana de este viernes 12 de diciembre, se reportó que el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla fue temporalmente cerrado por un incidente técnico que involucró a un avión de la empresa Aerosucre por una falla en el tren de aterrizaje. Por supuesto, este cierre provocó retrasos significativos en la operación aérea y ha afectado a cientos de pasajeros.

Y según reportó ‘Habla Deportes’ a través de sus redes sociales, algunos hinchas del Junior no solamente tuvieron que esperar mucho tiempo en el Aeropuerto de Bogotá, sino que además fue necesario viajar a Santa Marta para luego tomar un bus y asegurar su presencia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para la final del fútbol colombiano.

El aeropuerto de Barranquilla ya opera normalmente:

Por fortuna para muchos viajeros, la Aeronáutica Civil ya dio a conocer que el Aeropuerto de Barranquilla volvió a funcionar con normalidad y están trabajando para cumplir con los vuelos y no afectar a los usuarios:

“La Aeronáutica Civil informa que a esta hora se retoma la operación en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Se reitera a todos los usuarios la importancia de consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer los posibles ajustes en sus itinerarios. Mientras se realizaban las labores de inspección de infraestructura para superar la contingencia, la Aerocivil adelantó coordinaciones con los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta -además de las aerolíneas- con el fin de establecer la posibilidad de atender vuelos adicionales para mitigar la afectación y manejar la alta demanda esperada con motivo de la final del fútbol colombiano. Esta logística incluyó el traslado terrestre de los pasajeros entre Cartagena y Barranquilla, y viceversa, para cubrir algunos tramos de sus itinerarios. Aunque en tiempo récord se logró superar el incidente del vuelo KRE140 (HK- 5216) de Aerosucre, el cual requirió el retorno y aterrizaje seguro de la aeronave por una falla en el tren de aterrizaje izquierdo, la Aeronáutica Civil activó todos los protocolos para iniciar la investigación y establecer las posibles causas que pudieron ocasionar el incidente. Informaremos oportunamente los avances relacionados con la investigación. La Aeronáutica Civil reafirma su compromiso con garantizar el bienestar de los usuarios”.