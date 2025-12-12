Emergencia de avión con tren de aterrizaje provocó cierre del aeropuerto en Barranquilla

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que presta servicio a la ciudad de Barranquilla, permanece temporalmente cerrado debido a un incidente técnico que involucró a un avión de la empresa Aerosucre. La situación, originada por una falla en el tren de aterrizaje, ha provocado retrasos significativos en la operación aérea y ha afectado a cientos de pasajeros que se encontraban listos para viajar desde y hacia la capital del Atlántico.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se presentó en la aeronave identificada como KRE140 (HK-5216), perteneciente a la flota de Aerosucre, poco después de su despegue desde el Ernesto Cortissoz. La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) explicó mediante un comunicado que el piloto decidió retornar al aeropuerto tras detectar una falla en el tren de aterrizaje izquierdo, activando así los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de eventualidades.

Retrasos y caos en Barranquilla tras incidente en tren de aterrizaje de avión en el Ernesto Cortissoz

Según lo detallado por la Aerocivil, los Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra del aeropuerto respondieron de manera inmediata y coordinada para verificar la condición del avión y garantizar un aterrizaje seguro. Durante la maniobra, los equipos especializados confirmaron la anomalía en el tren de aterrizaje y prepararon la pista para recibir la aeronave bajo procedimientos de emergencia. A pesar de la tensión propia de estas situaciones, la operación se desarrolló sin mayores contratiempos y no se registraron heridos entre la tripulación.

El cierre temporal del Ernesto Cortissoz ha generado un impacto considerable en la normalidad aeroportuaria. Varios vuelos comerciales han sufrido retrasos o han sido reprogramados, lo que generó largas filas en las zonas de espera y un clima de incertidumbre entre los pasajeros afectados. Las aerolíneas operativas en la terminal han activado sus propios planes de contingencia para reubicar a los viajeros en nuevos itinerarios y evitar mayores afectaciones.

Mientras tanto, la Aerocivil continúa evaluando las condiciones de la pista y de la aeronave siniestrada para determinar el momento oportuno en el que pueda restablecerse la operación aérea. Asimismo, se iniciará una investigación para esclarecer las causas de la falla técnica y evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.

El aeropuerto, catalogado como uno de los más importantes de la región Caribe, espera retomar su funcionamiento habitual tan pronto se confirme que las condiciones de seguridad son óptimas para todos los vuelos entrantes y salientes.