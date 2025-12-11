Hermano de Miguel Ángel Borja lo hizo ‘pasar colores’ por hablar en vivo sobre su deseo con Boca Juniors

Luego de 159 partidos y 62 goles, Miguel Ángel Borja se despidió de River Plate, equipo que le dio a conocer que no lo tendría en cuenta para el proyecto del próximo año.

El delantero colombiano todavía no tiene definido su futuro, pero a su hermano le encantaría verlo defender los colores de Boca Juniors, el máximo rival de River Plate.

Miguel Ángel Borja concedió una entrevista para el programa ‘F90′ de ESPN Argentina, a la cual asistió en presencia de su hermano, quien aseguró que si Juan Román Riquelme lo llama para intentar su fichaje, habría que escuchar la propuesta:

“Claro, hay que escuchar para ver la oferta, qué dice Román (Riquelme), si de pronto nos vamos para allá con toda a la Bombonera”.

El hermano insistió en que le gustaría ver a Miguel Ángel Borja con la camiseta del ‘Xeneixe’ porque es un equipo muy importante de Argentina:

“Claro, Boca Juniors siempre es grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, con las Libertadores que tiene y con las Ligas”.

El momento fue muy divertido y el propio futbolista tuvo que intervenir para pedir que no le siguieran preguntando al hermano porque lo podía meter en problemas: “No lo pongan a hablar más”.

A continuación le presentamos el divertido momento de Miguel Ángel Borja y su hermano.

Miguel Ángel Borja reveló de dónde lo han buscado:

El delantero de 32 años quiere vincularse rápidamente a un nuevo club para comenzar a sumar minutos pensando en las posibilidades de ser convocado al Mundial con la Selección Colombia.

Borja aseguró que le han llegado ofertas de varios países a nivel mundial, desde Rusia o Países Bajos hasta Estados Unidos o México. Sin embargo, aseguró que no se ha apresurado a tomar una decisión porque esperará los próximos días qué otras posibilidades puede tener para continuar su carrera:

“Va a ser un año especial, creo que por eso estoy esperando, tengo un par de opciones, de ir a Rusia, a Países Bajos, Estados Unidos y México, vamos a ver qué nos tiene Dios, qué puerta abre y hay que tomarla con mucha calma. Los próximos 10 días van a ser claves para tomar una decisión sabia”.