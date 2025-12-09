“Su boleta está completamente asegurada”, Junior se dirigió a ciertos hinchas sobre la final vs Tolima

Junior de Barranquilla aseguró su presencia de la final del fútbol colombiano y está a 180 minutos de conseguir la estrella número 11 en su escudo.

El primer partido de la final contra Deportes Tolima se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, razón por la cual, Junior envió un mensaje para ciertos hinchas.

El mensaje del Junior a ciertos hinchas para la final:

La institución barranquillera se refirió específicamente a los hinchas que se abonaron a todos los partidos de este semestre para mostrar su agradecimiento con una boleta asegurada para la final.

Los aficionados que estuvieron presentes durante los partidos de la Liga BetPlay 2025-2 tendrán la oportunidad de adquirir su boleta para la final hasta las 6 de la tarde el próximo miércoles 10 de diciembre.

“A nuestra afición y, en especial, a nuestros abonados: Queremos brindarles un parte de tranquilidad frente al proceso de boletería para la final de la Liga BetPlay Dimayor II-2025. Les informamos que su boleta está completamente asegurada y tendrán plazo para comprarla hasta las 6:00 p.m. de mañana miércoles 10 de diciembre de 2025″.

De igual manera, en el comunicado dieron a conocer que ya se han vendido muchas boletas, pues ya no quedan puestos ni en la localidad sur ni en la localidad norte, así que los hinchas que todavía no hayan comprado su tiquete, tendrán que hacerlo cuanto antes porque tal parece que las entradas se agotarán muy rápido:

“Por otro lado, informamos que las localidades de Sur y Norte ya se encuentran agotadas, debido a la alta demanda de nuestros hinchas. Agradecemos su respaldo incondicional y la pasión con la que viven estos días de fiesta rojiblanca. ¡Vamos juntos por la gloria, tiburones!“.