Jorge Bava confesó la verdadera razón por la cual no aceptó la oferta de Atlético Nacional

Sin duda, este año ha sido el mejor en la carrera de Jorge Bava como director técnico, pues no solamente fue campeón del fútbol colombiano con Santa Fe, sino que además ganó dos títulos con Cerro Porteño.

Tan bien le fue al uruguayo en el fútbol colombiano, que incluso lo llegó a buscar otro equipo mientras estaba en Santa Fe y se trató de Atlético Nacional.

Atlético Nacional quería contratar a Jorge Bava:

El técnico uruguayo logró salir campeón con Independiente Santa Fe en poco más de tres meses como director técnico, hecho que llamó la atención de diferentes equipos, tanto en el fútbol colombiano como en el exterior.

De esta manera, según dio a entender Jorge Bava, Atlético Nacional lo buscó luego de que consiguiera la décima estrella con Santa Fe, al parecer para ser el reemplazo de Javier Gandolfi en su momento.

Sin embargo, a Bava no le parecía buena idea abandonar el proyecto a mitad de campeonato para fichar con otro equipo del mismo país, pues no le parecía ético, así que prefirió desestimar el interés, aunque, de todas maneras, Atlético Nacional no llegó a hacer una oferta formal,

“Posterior, sí. No oficial, sí allegados, pero estábamos en pleno contrato con Santa Fe. No fue nunca algo concreto del club. Haber cambiado de club en Colombia, no me parecía muy ético o acertado en plena competencia. Estábamos enfocados en renovar el título y obtener esa Copa tan anhelada, Copa Colombia”.

La verdad sobre la salida de Santa Fe:

Jorge Bava dejó claro que en ningún momento le hicieron oferta de renovación al contrato que tenía con Santa Fe y que vencía en diciembre de este año.

El técnico uruguayo explicó que, por temas de estabilidad laboral, decidió aceptar la oferta de Cerro Porteño, pues el vínculo contractual se lo ofrecieron hasta diciembre del 2026.

“Nunca hubo tal oferta en realidad, si habían conversaciones, estábamos viendo a futuro para el año siguiente. Cuando vino esta posibilidad de Cerro Porteño el club sacó un comunicado que fue claro y tajante, antes de que yo pudiera comunicárselo al presidente. Después no hubo una oferta o una invitación para quedarme”, fueron las palabras de Jorge Bava durante una entrevista con ‘El VBar’ de Caracol Radio.

En ese orden de ideas, Bava aseguró que esperó hasta el último momento para que Santa Fe le hiciera saber que contaría con él para el próximo año, pero dicha oferta no llegó, así que decidió marcharse a Cerro Porteño de Paraguay:

“Tenía la incertidumbre para el 2026, la oferta de Cerro abarcaba lo que restaba del 2025 más 2026. Fue muy claro ese comunicado que fue oficial. Marcó que mi renovación iba a estar sujeta al año 2025. El día siguiente tuvimos una conversación, en ningún momento me llegó la oferta, estuve esperando todo ese día en Medellín y hubo un momento que tuve que tomar una decisión”, concluyó Bava.