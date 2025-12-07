El tiempo le dio la razón a Jorge Bava: No se cansa de ser campeón y ganó un nuevo título en Paraguay

Jorge Bava asumió la dirección técnica de Independiente Santa Fe y en menos de cuatro meses logró lo que no pudieron hacer los entrenadores a lo largo de diez años: Ser campeón del fútbol colombiano y conseguir la anhelada décima estrella para el ‘León’.

No obstante, el estratega uruguayo abandonó el proyecto ante la oferta de Cerro Porteño, equipo al que ya sacó campeón en dos ocasiones en menos de dos meses.

El año que ha firmado Jorge Bava es impresionante: Ganó tres títulos en dos ligas diferentes, y aunque en Santa Fe le tenían un cariño impresionante, parece que las condiciones en Cerro Porteño eran mejores, así que no se lo pensó dos veces para aceptar la oferta y tomar un equipo que estaba lejos de las primeras posiciones de la tabla.

El buen trabajo del uruguayo quedó demostrado, una vez más, porque logró volver a encaminar al equipo para conseguir el título en el rentado local. Y por si esto fuera, poco, también ganó la Supercopa de Paraguay tras vencer a General Caballero por 5 a 2.

¿Cuántos títulos ha ganado Jorge Bava como entrenador?

Jorge Bava ya está acostumbrado a ser campeón: Como futbolista fue campeón en seis ocasiones en dos países diferentes: Ganó cinco títulos con Nacional de Uruguay y uno más con División de Honor de Paraguay.

Tras su retiro, el técnico ganó su primer como director técnico en 2022 dirigiendo a Liverpool, equipo al que sacó campeón en cinco ocasiones en total, antes de tomar posesión de Santa Fe y sumar otro más a su palmarés.

Y ahora, con los dos campeonatos que acaba de conquistar con Cerro Porteño, Jorge Bava completó los siete títulos como entrenador.