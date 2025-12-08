Marino Hinestroza ‘boleteó’ a un compañero por tremendo susto que se pegó en día de las velitas

Es una tradición, la noche del 7 de diciembre en Colombia, prender velitas. Por supuesto, los jugadores de Atlético Nacional no fueron la excepción y como estaban concentrados en Cali para su partido de la última fecha contra el América, prendieron juntos las velidas.

Fue entonces cuando el portero Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo sufrió tremendo susto y Marino Hinestroza lo registró con un video que compartió en las historias de su cuenta de Instagram:

Le puede interesar: No fue su día: Falló insólito gol debajo de la portería, sin arquero y tras del hecho, es duda para la final del FPC por lesión

Resulta que Atlético Nacional llegó a la Ciudad de Cali para su partido contra el América qué será en el estadio Pascual Guerrero y que determinará si logran clasificar a la final del fútbol colombiano (o sí Junior es el finalista).

De todas maneras, eso no fue impedimento para que, un día antes, tuvieran la oportunidad de prender sus velitas y vivir esta linda tradición colombiana. No obstante, lo que muchos no esperaban es lo que le sucedió al guardameta ‘Chipi Chipi’.

Resulta que el guardameta de Atlético Nacional estaba muy atento a un artefacto de fuego que estaba en el piso y parecía a la expectativa de saber si se apagaría o no. Lo curioso es que esto hizo una pequeña chispa y el arquero, quien estaba muy cerca, pegó un brinco hacia atrás y se le salió un grito muy gracioso que hizo reír tanto a Marino Hinestroza como a Joan Castro, quienes estaban también presentes.

El video ya se borró de las redes sociales de Marino Hinestroza, teniendo en cuenta que las publicaciones en las historias de Instagram solamente tienen duración de 24 horas, pero a continuación le presentamos el gracioso video de Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo: