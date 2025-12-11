Atención: Dimayor aprobó cambio importante respecto a los futbolistas extranjeros

Este jueves 11 de diciembre se llevó a cabo la segunda parte de la asamblea de Dimayor, donde se discuten temas como la mudanza de Atlético Huila hacia Yumbo, el cambio del formato del fútbol colombiano y algunas modificaciones específicas.

Una de las nuevas normas tiene que ver con la cantidad de futbolistas extranjeros que pueden jugar en simultáneo: Ya no serán tres, sino cuatro.

Le puede interesar: Hermano de Miguel Ángel Borja lo hizo ‘pasar colores’ por hablar en vivo sobre su deseo con Boca Juniors

Modificación en la norma de extranjeros en el fútbol colombiano:

En la asamblea de Dimayor, no solamente permitieron la inscripción de 25 jugadores por equipo, sino que además, cada club tendrá la oportunidad de anotar a cuatro futbolistas extranjeros, quienes podrán jugar en simultáneo sin ningún inconveniente.

Este cambio es importante porque, hasta ahora, solamente se podían poner a jugar a tres futbolistas al mismo tiempo, y en caso de incumplir esa norma, la multa era de $28.470.000.

De hecho, Atlético Nacional fue sancionado recientemente por esa razón, debido a un error de Javier Gandolfi, quien tuvo en cancha a Camilo Cándido, Juan Bauza, Facundo Batista y Billy Arce en un partido contra Atlético Bucaramanga.

Si no lo recuerda, puede hacer clic aquí