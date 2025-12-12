El amor está en el aire: Hincha del Junior le confesó a Eduardo Luis que es su amor platónico

Tal parece que el amor está en el aire: A las afueras del estadio Metropolitano de Barranquilla, en la previa de la final de la Liga BetPlay 2025-2, entre Junior y Deportes Tolima, a Eduardo Luis López, narrador de Win Sports, le confesaron amor.

Le puede interesar: “Cese inmediato”, Tolima recibió exigencia de Acolfutpro tras visita de MinTrabajo a horas de la final del FPC

Eduardo Luis López llegó hasta Barranquilla con todo el equipo de Win Sports para realizar la transmisión de la final del fútbol colombiano, que se disputará en la noche de este viernes 12 de diciembre. Lo que seguramente nadie se esperaba es que una hincha del Junior se le declarara a Eduardo Luis en vivo.

La aficionada llegó hasta Eduardo Luis para pedirle una foto, y cuando el narrador le dijo que le haría una entrevista, ella le respondió al ‘Toxirrelator’ que es su amor platónico, hecho que por supuesto tomó por sorpresa a Eduardo Luis, quien se tardó unos segundos en reaccionar y luego le dijo y aseguró que se sentía honrado.

Posteriormente, Eduardo Luis le dijo ‘Usted me dirá’ y la respuesta de la aficionada fue: “Junior campeón”. El momento, sin duda, es muy gracioso y seguramente se hará viral. Por eso en Publimetro Colombia le mostramos el video del amor en el aire:

Vea también: Jorge Bava confesó la verdadera razón por la cual no aceptó la oferta de Atlético Nacional

El día que Eduardo Luis pidió el Instagram de una hincha del Cúcuta:

Una situación muy divertida se difundió con el relato de Eduardo Luis López en plena final de ascenso entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca.

Cuando el equipo ‘Motilón’ logró la primera anotación del compromiso, Eduardo Luis, quien estaba narrando el juego, aprovechó que la cámara enfocó a una hincha del Cúcuta, así que él pidió rápidamente que consiguieran el Instagram de ella.

El momento llamó mucho la atención y Eduardo Luis ganó muchos comentarios al respecto, la mayoría elogiando la espontaneidad que tiene en sus relatos sin importar el momento.

Lea la nota completa aquí.