Eduardo Luis pidió el Instagram de una hincha en vivo: Juan Felipe Cadavid le advirtió que lo van a regañar

Eduardo Luis López fue el encargado de relatar el emocionante partido de la final del Torneo BetPlay 2025-2 que Cúcuta le ganó a Real Cundinamarca, firmando el regreso de los ‘Motilones’ a la primera división del fútbol colombiano.

El ‘Toxirrelator’ no se guardó ninguna emoción en su narración, y en el primer gol del Cúcuta, cuando las cámaras de Win Sports enfocaron a una mujer hinchas del equipo ‘Rojinegro’ dijo “consigan ese Instagram”.

Eduardo Luis aseguró, minutos más tarde, que era una broma, pero Juan Feilpe Cadavid advirtió que lo van a regañar.

Eduardo Luis pidió que consiguieran el Instagram de una mujer en vivo:

En redes sociales no dejaron pasar por alto este curioso detalle en la narración de Eduardo Luis al minuto 53 del partido, cuando Jonathan Agudelo marcó el segundo tanto del Cúcuta que empató la serie.

“Consigan ese Instagram, muchachos”, dijo Eduardo Luis, pero su comentario no pareció trascender porque Carlos Antonio Vélez rápidamente lo interrumpió para seguir con el análisis del juego.

No obstante, muchos hinchas se declararon hinchas de Eduardo Luis y aseguraron que es un ídolo.

Estos mensajes llegaron hasta el ‘Toxirrelator’, específicamente el de un usuario de nombre Yulian, quien escribió lo siguiente: “Eduardo Luis pidiendo que consigan el instagram de la cucuteña, qué idolazo mio de los personales”.

Entonces, el narrador de Win Sports dejó claro que no lo decía en serio: “Jajaja era en broma”, escribió Eduardo Luis cuando ya finalizó la transmisión.

Posteriormente, Juan Felipe Cadavid le escribió a su compañero del programa “FM Fútbol” que lo van a regañar: “Te van a regañar, lero lero”, pero Eduardo Luis le pidió que no le hiciera eco: ”Shiiiiiitoooo jaja"