¿Se va el héroe de la décima?: Aseguran que Edwar López se va de Santa Fe y ya tiene varias ofertas

Pablo Repetto recién asumió como director técnico de Independiente Santa Fe y ya se han filtrado los nombres de algunos jugadores que no continuarán en el equipo para el próximo año.

Por ejemplo, Yairo Moreno o Ángelo Rodríguez no continuarán, dos futbolistas que no tuvieron mucho impacto en su tiempo en el ‘León’. Sin embargo, también parece que se marchará Edwar López, uno de los héroes de la décima estrella de Santa Fe.

Para nadie es un secreto que Edwar López fue muy resistido por los hinchas de Santa Fe. De hecho, en el partido de la fase previa de la Copa Libertadores 2025 que los ‘Cardenales’ jugaron frente a Deportes Iquique, los hinchas aplaudieron cuando sustituyeron al número ‘29′.

Sin embargo, hubo una jugada que hizo cambiar de opinión por completo a los hinchas de Santa Fe, que, además, llegó en el mejor momento posible: Al minuto 78, Edwar López arrancar en velocidad, le gana a varios defensores del Medellín y le pone un pase impecable a Hugo Rodallega para la anotación del título.

Aun así, parece que Edwar López se marchará de Santa Fe, pues según indicó Mariano Olsen, periodista de Win Sports, el futbolista de 30 años termina su vínculo contractual en diciembre de este año y tiene posibilidades de continuar su carrera en equipos del fútbol colombiano, así como también en clubes del exterior:

“EDWAR LÓPEZ (30) termina contrato con Santa Fe y analiza posibilidades del FPC y el exterior”.

Edwar López tendría ofertas desde Argentina:

El periodista Alexis Rodríguez contó, hace un par de meses, que Edwar López tenía propuestas de otros equipos del fútbol colombiano, así como también de Argentina, aunque no reveló de qué clubes se trata.

