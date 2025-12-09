La noche más linda del mundo para Santa Fe cumple diez años: El título de la Copa Sudamericana

El 9 de diciembre de 2015 es una fecha que los hinchas de Santa Fe nunca olvidarán: De manera agónica, desde la tanda de penales, en el Estadio El Campín, conquistaron la Copa Sudamericana tras derrotar a Huracán e inscribieron sus nombres en los libros de la historia del club.

Por tal razón, en Publimetro Colombia hablamos con varios de sus protagonistas: Gerardo Pelusso, Francisco Meza, Juan Daniel Roa, Leyvin Balanta y Leandro Castellanos, quienes recordaron con cariño el título.

Diez años después, ¿Cómo recuerdas el título de la Copa Sudamericana?

Santa Fe campeón Copa Sudamericana 2015 Foto tomada de la cuenta de X: @SantaFe (09/12/2017)

Francisco Meza: “La verdad es que me da mucha alegría. Día a día y año tras año este logro toma más fuerza porque ningún otro equipo colombiano ha podido conseguirla. En algún momento se vio cerca para otros equipos, pero a la final siento que no le dieron el reconocimiento que se merecía. Conseguimos un título que anhelaba el equipo porque un par de años atrás ya le veníamos apuntando a un título internacional y se dio de esa forma. Es muy lindo quedar en la historia de un club como Santa Fe, al que le tengo mucho cariño, amor y aprecio”.

Juan Daniel Roa: “Es el título más importante de mi vida, realmente ganar una Copa Sudamericana es algo muy complicado y por algo Santa Fe es el único equipo que la tiene. Representa algo muy grande en mi vida, no solo porque me marcó, digamos, ese gol con que hice contra Emelec, sino porque de ahí en adelante marcó muchas cosas en mi vida. Fue ese punto máximo que pude tener en mi carrera”.

Gerardo Pelusso: “Es algo único, imborrable, impensado y todos los adjetivos para un sueño tan difícil de conseguir. fue increíble y con el tiempo sigue siendo precioso”.

Leyvin Balanta: “Santa Fe marcó mi vida. Es un club que siempre voy a llevar en mi corazón. Ese día es inolvidable, la verdad es que recuerdo cada instante”.

Leandro Castellanos: “Es de los días más importantes de nuestras vidas: Ese día entendimos que habíamos pasado a la historia de Independiente Santa Fe, que dejamos nuestros nombres escritos en letras doradas y que ese título cada vez se hace más grande con el pasar de los años. Éramos familia, éramos unidos, éramos amigos, nos creímos el cuento y salimos campeones”.

El partido que a Santa Fe le alegró perder en 2015:

Leyvin Balanta: “Teníamos la sensación de que el título de la Copa Sudamericana iba a llegar porque días antes habíamos perdido la final de la Copa Colombia contra Junior, pero nosotros teníamos en la cabeza que cuando Dios nos quita algo, es porque nos va a contribuir con algo mucho mejor”.

Gerardo Pelusso: “Cuando perdimos con Junior en Barranquilla fue un alivio porque quedamos con menos competencias y tuvimos un poquito más de aire y de recuperación para las finales de la Sudamericana y así se lo transmití a los jugadores. Nada de amargura ni de tristeza, han hecho una campaña extraordinaria, esto nos va a servir porque en ese semestre jugamos 42 partidos en 150 días. En promedio, un partido cada 3 días sin parar durante 5 meses. Fuimos incluso el equipo que más partidos jugó en todo el planeta con un total de 42”.

Santa Fe, por encima de todo:

Santa Fe campeón Copa Sudamericana 2015 Foto tomada de la cuenta de X: @SantaFe (10/11/2024)

Leandro Castellanos: “Yo empecé como titular en el torneo hasta los octavos de final, pero Gerardo Pelusso tenía unas directrices claras que para él no eran perdonables, entre esas, hacer penaltis. Y yo hago un penalti en la liga.

Él, honrando su palabra, dice, ‘Para mí, hacer penalti es una falta de concentración’, entonces empezó a tapar Rufay, quien es un gran arquero y un hombre ganador, a ser titular el resto de la Copa, pero yo creo que Dios no juega con los dados, eso era para nosotros y Rufay fue protagonista en el título, sobre todo contra Independiente y en la tanda de penales contra Huracán”.

Francisco Meza: “Los penales de la final me tocó vivirlo desde el banco. Yo tuve que salir porque había sufrido un trauma en el juego por un balonazo de Daniel Montenegro, por el cual, estuve aturdido todo el partido. A mi me dieron el golpe sobre el minuto 42 y lo único que recuerdo es estar en el camerino enseguida, no me acuerdo de nada más. Cuando volví a la cancha, intentaba decir algo y no me salía la voz, no tenía las piernas fuertes”.

Juan Daniel Roa: “Yo no estaba para cobrar penal en la final porque ese partido lo jugué esquinzado. Yo tenía un esquince grado tres del tobillo que sufrí días previos al partido. Así que me tocó jugar infiltrado. Mucha gente no lo sabe, pero yo dije ‘tengo que jugar, tengo que jugar’ la final de la Copa Sudamericana como sea. Esa infiltración me duró todo el partido, pero ya en los tiempos extras se comenzó a despertar el dolor y yo sabía que en los penales no me daba para patear, pero menos mal no me tocó. Fue el amor por Santa Fe, el amor propio, el amor por todo ese esfuerzo que realmente yo había hecho. Había jugado todos los partidos de la Sudamericana y no me podía perder precisamente la final donde podía entrar a la historia”.

El momento más especial del título:

Francisco Meza: “El día del título fue muy especial porque mi sobrino había fallecido seis meses atrás y para el partido, mi familia viajó a Bogotá. Yo tenía una camisa con una foto de mi sobrino en el pecho, me la coloqué ese día y fue muy especial porque era el primer año de mi sobrino y justo ese día cumplía años. El título reconfortó a mi hermana, era una alegría que tapaba un poco la tristeza que habíamos tenido”.

¿Cómo vivieron los penales?

Santa Fe campeón Copa Sudamericana 2015 Foto tomada de la cuenta de X: @SantaFe (11/12/2015)

Francisco Meza: “Desde el banco de suplentes tenía un dolor fuerte de cabeza, y así me tocó vivir los penales, pero yo nos los veía, yo miraba hacia abajo y escuchaba a la gente por el nerviosismo que teníamos todos”.

Gerardo Pelusso: “En la previa, utilice la estrategia de decirles a mis jugadores ‘Tranquilos, está Rufay (Zapata) no tenemos que practicar penales porque nosotros ya ganamos, yo ni me preocupo’, porque, además, Rufay tenía el antecedente de tapar un penal fundamental en Argentina contra Independiente. Era mentira, yo siempre estaba observando cómo pateaban los penales en los entrenamientos, solo que yo tenía que transmitirles seguridad y confianza a mis jugadores. Lo que no sé es si le hubiera dado el penal a Luis Manuel Seijas para que lo picara, yo le dije ‘Luisma, si hubiera sabido cómo ibas a cobrar, no te doy el penal’. El penal de Ómar Pérez, que era el mejor rematador que teníamos y con toda la experiencia, entró pidiendo permiso. También me acuerdo del penal que tiró Leyvin Balanta fue extraordinario”.

Leyvin Balanta: “En la semana hicimos una ronda de penales y yo casi siempre ganaba. El profe me animó y me preguntó si quería cobrar, entonces yo pedí el quinto penal. Sin embargo, me dijo que solo había tercero porque Yeison Gordillo iba a patear el cuarto y Miguel Ángel Borja el quinto. De igual manera, yo me sentía con la convicción de que iba a marcar y gracias a Dios pudo contribuir para el título”.