”Mi sobrino falleció y ese día cumplía años", Francisco Meza recordó detalles del título de la Copa Sudamericana 2015

Francisco Meza habló con Publimetro Colombia sobre el título de la Copa Sudamericana, que este martes 9 de diciembre está cumpliendo una década.

Vea la nota completa: La noche más linda del mundo para Santa Fe cumple diez años: El título de la Copa Sudamericana

Diez años después, ¿Cómo recuerdas el título de la Copa Sudamericana?

Santa Fe campeón Copa Sudamericana 2015 Foto tomada de la cuenta de X: @SantaFe (09/12/2017)

“La verdad es que me da mucha alegría. Día a día y año tras año este logro toma más fuerza porque ningún otro equipo colombiano ha podido conseguirla. En algún momento se vio cerca para otros equipos, pero a la final siento que no le dieron el reconocimiento que se merecía.

Recordar esos momentos me da mucha alegría por todo lo que viví en el club, porque para mi ese año fue espectacular. Empezamos ganando la Superliga, después me vendieron a México, también me convocaron a la Selección Colombia y estuvimos muy cerca de hacer el triplete con Santa Fe porque llegamos a la final de la Copa, estuvimos cerca de la liga y conquistamos la Copa Sudamericana”.

Conseguimos un título que anhelaba el equipo porque un par de años atrás ya le veníamos apuntando a un título internacional y se dio de esa forma. Es muy lindo quedar en la historia de un club como Santa Fe, al que le tengo mucho cariño, amor y aprecio”.

¿Pensaron en algún momento que no serían campeones?

“Nosotros teníamos el convencimiento de ir por el título y partido a partido nos hacíamos fuertes.

El único partido que perdimos fue contra Emelec 2-1, pero ese día jugamos muy bien. Wilson Morelo erró un penal y Juan Daniel Roa hizo un golazo, pero Miller Bolaños después nos hace un gol desde afuera del área y luego nos anotaron de penal. Sin embargo, en adelante, nosotros de visitantes estuvimos muy fuertes, contra Liga de Loja, Nacional de Uruguay, Independiente, incluso en la final contra Huracán. Ya de locales éramos aún más fuertes por la cancha y por la gente sacábamos el resultado”.

¿Cómo fue hacer dupla con Yerry Mina y conformar la mejor pareja del torneo?

“Hicimos una buena dupla, nos complementamos bien. Los dos éramos muy jóvenes, pero yo ya tenía mucha experiencia porque llevaba muchos años en Santa Fe, ya era un jugador afianzado, ya había ganado algunos títulos y él era un chico que venía surgiendo con mucha fuerza”.

El profe Gerardo Pelusso empezó a darnos esa confianza y nos convenció de que íbamos a ser los mejores defensores centrales de Sudamérica.

La verdad fue muy lindo compartir con Yerry y ver todo el crecimiento que tuvo, me genera mucha alegría poder colaborar o poner mi granito de arena. Realmente él se lo merecía por su humildad, por sus condiciones y porque es una gran persona, entonces ver todo lo que ha conseguido, es motivo de orgullo para mi.

A veces no tenemos tanta comunicación por lo que vive en otro país”.

¿Cómo viviste esos agónicos penales de la final entre Santa Fe y Huracán?

Santa Fe campeón Copa Sudamericana 2015 Foto tomada de la cuenta de X: @SantaFe (10/11/2024)

“Los penales me tocó vivirlo desde el banco porque yo soy uno de los jugadores que le toca salir cuando a Huracán le expulsan a un jugador. Yo salí porque había tenido un trauma en el juego por un balonazo de Daniel Montenegro, la verdad yo estuve aturdido todo el juego.

Yo jugué todo el partido así porque a mi me dieron el golpe sobre el minuto 42 y lo único que recuerdo es estar en el camerino enseguida, pero yo no me acuerdo de nada.

Después en el partido yo tuve un vaivén porque yo me acordaba del nombre de mis compañeros, pero yo no podía hablar, el mismo golpe me dejó así. Por ejemplo, yo quería decirle como algo Yerry y no me salía la voz, yo sentía que las piernas no las tenía fuertes. Hubo momentos en que me tocó cabecear y otra vez la voz se me iba.

Fueron como 30 minutos de bloqueo, y ya después desde el banco de suplentes tenía un dolor fuerte de cabeza, y así me tocó vivir los penales, pero yo nos los veía, yo miraba hacia abajo y escuchaba a la gente por el nerviosismo que teníamos todos”.

¿Cuál fue el momento más especial del título para Francisco Meza?

“El día del título fue muy especial porque mi sobrino había fallecido seis meses atrás, entonces fue muy especial porque mi familia había viajado a Bogotá.

Yo tenía una camisa con una foto de mi sobrino en el pecho, me la coloqué ese día y fue muy especial porque era el primer año de mi sobrino y justo ese día cumplía años. El título reconfortó a mi hermana, era una alegría que tapaba un poco la tristeza que habíamos tenido”.

¿Cómo es vives el cariño por parte de los hinchas de Santa Fe?

“El hincha de Santa Fe ha sido siempre especial conmigo, desde el 2009 y luego en 2011 que ya empiezo a jugar en forma hasta que me voy para México. Al regresar, se me hizo raro porque yo fui directamente del aeropuerto al estadio, más de seis años después.

En mi primera etapa en Santa Fe yo no usaba gafas, estaba más delgado, usaba el cabello más corto. Entonces pasé desapercibido por las personas. De hecho, cuando llegué al camerino, algunos compañeros no me reconocieron. Le pasó a Dairon Mosquera, que se dio cuenta que era yo un rato después de saludarme. Pero después la gente me mostró un cariño, que es completamente mutuo”.