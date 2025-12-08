Es oficial: Ya se conoce el estadio donde se entregará el título del fútbol colombiano

Deportes Tolima ya está en la final del fútbol colombiano y espera rival entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, pero incluso antes de conocerse quien enfrentará al cuadro ‘Pijao’ en los dos partidos por el título de la Liga BetPlay 2025-2, ya se conoce dónde se entregará el trofeo, es decir, en qué estadio, se disputará el partido de vuelta de la final.

En el reglamento de la Dimayor está escrito que el equipo con mejor posición en la reclasificación, que es la tabla de posiciones de puntaje acumulado (sumando la puntuación conseguida únicamente en este segundo semestre), será quien cierre el campeonato en condición de local en la final.

De esta manera, con la victoria que consiguió Deportes, Tolima sobre Fortaleza en la última fecha de su cuadrangular, a la cual llegó con la clasificación a la final ‘en el bolsillo’, aseguraron que el partido de la final de vuelta se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro.

Los dirigidos por Lucas González llegaron a 52 puntos, seis unidades más de las que tiene Junior de Barranquilla en la previa de su sexto partido de cuadrangulares, y siete más que Atlético Nacional, también a falta de un partido.

De esta manera, sin importar si clasifica Junior de Barranquilla o si es Atlético Nacional el equipo que se queda con el boleto a la final, Deportes Tolima comenzará la llave de la final en condición de visitante y cerrará como local.