Atención, Atlético Nacional y Medellín: Se reveló la fecha de la final de la Copa BetPlay

Atlético Nacional quedó eliminado de la liga, a pesar de la ayuda que le brindó Medellín, y tan solo unos instantes después, se reveló cuándo serán las finales de la Copa

Atlético Nacional vs Independiente Medellín Foto tomada de la cuenta de X: @nacionaloficial (07/09/2025)
Por Daniel Barbosa

Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán dos veces más antes que termine el año y será para definir al equipo que será campeón de la Copa BetPlay 2025.

Tan pronto se concretó la eliminación del cuadro ‘Verdolaga’ a pesar de la ayuda del ‘Poderoso’, la Dimayor reveló las fechas de estos dos juegos.

Fecha y hora de los partidos de la final de Copa BetPlay 2025:

Atlético Nacional será local en el primer partido de la final de la Copa y buscará coronarse por segundo año consecutivo. No obstante, tendrá que superar a su rival de patio en la final.

La definición de la Copa será después de conocer al campeón de la liga y a continuación le presentamos los horarios:

Sábado 13 de diciembre

Atlético Nacional vs Medellín

5:00 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Miércoles 17 de diciembre

Medellín vs Atlético Nacional

7:30 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

       

Daniel Barbosa

