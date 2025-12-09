Atención, Atlético Nacional y Medellín: Se reveló la fecha de la final de la Copa BetPlay

Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán dos veces más antes que termine el año y será para definir al equipo que será campeón de la Copa BetPlay 2025.
Tan pronto se concretó la eliminación del cuadro ‘Verdolaga’ a pesar de la ayuda del ‘Poderoso’, la Dimayor reveló las fechas de estos dos juegos.
Fecha y hora de los partidos de la final de Copa BetPlay 2025:
Atlético Nacional será local en el primer partido de la final de la Copa y buscará coronarse por segundo año consecutivo. No obstante, tendrá que superar a su rival de patio en la final.
La definición de la Copa será después de conocer al campeón de la liga y a continuación le presentamos los horarios:
Sábado 13 de diciembre
Atlético Nacional vs Medellín
5:00 p.m.
Estadio Atanasio Girardot
Miércoles 17 de diciembre
Medellín vs Atlético Nacional
7:30 p.m.
Estadio Atanasio Girardot