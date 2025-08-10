Orgullo colombiano en Inglaterra: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se coronan campeones de la Community Shield

El primer título de la temporada del fútbol inglés no decepcionó. La final de la Community Shield, disputada en el icónico estadio de Wembley, enfrentó a los campeones de la FA Cup, Crystal Palace, contra los campeones de la Premier League, Liverpool. El partido fue un toma y daca constante, con ambos equipos mostrando un gran potencial ofensivo.

El marcador se abrió temprano para el Liverpool, pero el Crystal Palace respondió con un gol de penal de Jean-Philippe Mateta, equilibrando el encuentro. Sin embargo, los ‘Reds’ se volvieron a ir en ventaja antes del descanso. No obstante, el Crystal Palace no bajó los brazos y, en la segunda mitad, Ismaila Sarr logró el empate definitivo, dejando el marcador en 2-2 al final de los 90 minutos y obligando a la definición por penales.

El show de Muñoz y Lerma

Los futbolistas colombianos fueron piezas clave en el triunfo de su equipo. Daniel Muñoz, titular indiscutible, demostró su solidez defensiva y su aporte en el ataque, siendo un motor constante por su banda. Aunque Jefferson Lerma no inició en el once titular, su presencia en el mediocampo fue vital para darle equilibrio al equipo cuando entró al terreno de juego. Juntos, se convirtieron en el tercer y cuarto colombiano en levantar este prestigioso trofeo, siguiendo los pasos de David Ospina y Luis Díaz.

Penales de infarto que dieron la gloria

La tensión se apoderó de Wembley en la tanda de penales. Con una destacada actuación del portero del Crystal Palace, las “Águilas” se impusieron 3-2 sobre el Liverpool, un resultado que desató la euforia de los aficionados y del equipo, que celebra este histórico título. La victoria no solo representa la primera Community Shield en la historia del club, sino también un augurio prometedor para la temporada 2025-2026.