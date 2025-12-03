Daniel Muñoz se fue de golazo en la Premier League y ya suma 15 contribuciones de gol en la temporada

Daniel Muñoz ha sido uno de los mejores jugadores del mundo en su posición durante la temporada actual, consolidándose como el lateral derecho ideal en el esquema del Crystal Palace y una opción de peso mundial para la selección cafetera, donde no ha demostrado el mismo brillo teniendo en cuenta que en su club juega bastantes metros más adelantado, cosa que le ha permitido sumar goles, asistencias y aportes en las jugadas ofensivas.

De hecho, en su última salida ante Burnley el miércoles 3 de diciembre, volvió a aparecer el lateral colombiano para darle la ventaja a su equipo sobre el final de la primera parte, capitalizando un centro exquisito con un cabezazo infernal y siendo importante nuevamente, sorprendiendo al mundo entero con sus actuaciones y haciendo que más de un hincha de los gigantes clubes del planeta lo pidan para sus equipos, aprovechando su valor económico y su presente inmejorable, además de la experiencia que lo acompaña.

Barcelona, Liverpool, Manchester United, Barcelona y muchos más elencos del viejo continente han puesto sus ojos sobre el mismo y que podrían intentar su fichaje próximamente, a pesar de saber que negociar a un futbolista con esta actualidad y de un club que se ha convertido en un gran vendedor como el Crystal Palace complican mucho más la situación, en especial porque el colombiano ha dejado saber que está bastante contento de hacer parte de este equipo inglés.