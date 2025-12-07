Iván Mejía predijo que “dos DT pueden no comer natilla” por culpa de los cajoneros

Liverpool y Real Madrid atraviesan un problema similar: Los futbolistas no están a gusto con sus entrenadores, razón por la cual, Iván Mejía se pronunció para explicar cuántos jugadores se necesitan para sacar a un entrenador.

Por un lado, múltiples medios de comunicación se han pronunciado sobre la situación del Real Madrid y la incomodidad que ha generado la llegada de Xabi Alonso en algunos jugadores como Vinicius Jr., o Federico Valverde, al punto que se ha acusado al uruguayo de no estar comprometido con el equipo.

Por otra parte, la crisis del Liverpool la relacionan completamente con el manejo del camerino de Arne Slot, pues se ha señalado que ni Virgil Van Dijk ni Mohamed Salah están contentos con el entrenador.

Por esta razón, Iván Mejía recordó las palabras de Hernán Peláez, quien habló sobre la manera de actuar de los jugadores que quieren sacar a los técnicos:

“El maestro Hernán siempre decía que tres jugadores en contra sacaban un técnico. Hoy Slot y Xabi ya lo saben. A las divas no les gusta que los pongan a trabajar. Los “cajoneros” están a gusto y esos dos DT pueden no comer natilla”, escribió Iván Mejía en sus redes sociales.

¿Qué pasó entre Mohamed Salah y Arne Slot?

Resulta que Mohamed Salah no ha sido titular en dos de los últimos tres partidos del Liverpool, de los cuales, el equipo no ha podido ganar (dos empates y una derrota), hecho que indignó completamente al egipcio, quien aseguró que los directivos le hicieron muchas promesas y no le han cumplido. Además, señaló que le quieren echar la culpa del mal momento que atraviesa Liverpool.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”.

