Mohamed Salah ‘se salió de los chiros’ y ‘le cantó la tabla’ a Liverpool: “alguien no me quiere en el club”

Mohamed Salah está absolutamente enojado con su situación en Liverpool: No ha tenido minutos en dos de los últimos tres partidos de la Premier League, de los cuales, su equipo solamente ha sumado dos puntos de nueve posibles.

El egipcio dejó claro que la relación con el técnico, Arne Slot, está completamente rota, y, además, considera que los directivos no les han cumplido las promesas que le hicieron.

Le puede interesar: Iván Mejía dio una opinión impopular sobre Cristiano Ronaldo por el partido contra Colombia

Liverpool está atravesando una crisis importante, no ha podido ganar ninguno de sus últimos seis partidos y actualmente está en la octava posición de la Premier League con 23 puntos, a 10 unidades de Arsenal, que es líder.

En el más reciente partido, ‘Los Reds’ empataron 3-3 frente a Leeds y Mohamed Salah ni siquiera recibió la oportunidad de ingresar, hecho que lo exasperó por completo.

Salah dejó claro que está muy decepcionado por ser suplente sin ninguna razón evidente y cree que Liverpool está utilizándolo para culparlo del mal nivel del equipo.

Adicionalmente, Mohamed Salah aseguró que los directivos le hicieron muchas promesas antes que iniciara la temporada, pero lejos de cumplirle, ahora está en el banco de suplentes.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”.