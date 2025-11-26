El árbitro no escuchó que Van Dijk gritó cambio de arquero (?): Insólito penal del Liverpool

Liverpool no atraviesa un buen momento en la temporada: Ha perdido sus dos partidos más recientes en la Premier League de Inglaterra, ambos por goleada de tres a cero (contra Manchester City y contra Nottingham Forest).

Así llegaron a la quinta fecha de la Champions, en la cual, tendrían que recibir al PSV holandés, y de manera insólita, Virgil Van Dijk metió la mano en el área y desencadenó un penal en contra.

No habían pasado ni seis minutos del inicio del partido, cuando hubo un tiro de esquina a favor del equipo holandés, que, para sorpresa de todos, terminó en pena máxima.

El defensor del Liverpool estaba marcando al capitán rival, Jerdy Schouten, quien saltó a la par. Van Dijk, por alguna extraña razón, decidió extender su brazo derecho hacia arriba, deteniendo el balón con su mano.

Por supuesto, el árbitro señaló la pena máxima inmediatamente y no había ninguna duda en la infracción. Entonces Ivan Perisic se hizo cargo y mandó a guardar el balón para poner en ventaja parcial a su equipo.

A continuación le presentamos el video de la insólita mano de Virgil Van Dijk:

Liverpool perdió 1-4 vs PSV:

Pese a que Dominik Szoboszlai igualó parcialmente el marcador, el equipo inglés no pudo sostener el nivel y fue goleado por PSV.

Gus Tii volvió a adelantar al cuadro holandés en el segundo tiempo, Couhaib Driouech se despachó con un doblete para ratificar la victoria del visitante ante un Liverpool que parece perdido y en la deriva con sus malos resultados.

De esta manera, el equipo inglés cayó hasta la posición número doce producto de 9 puntos conseguido en tres victorias y dos derrotas.