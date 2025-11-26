Deportes

El árbitro no escuchó que Van Dijk gritó cambio de arquero (?): Insólito penal del Liverpool

VIDEO l No se entiende lo que quiso hacer el capitán del Liverpool que desató un penal contra su equipo

Virgil Van Dijk cometió el error más insólito de su carrera que desencadenó gol al Liverpool
Penal de Virgil Van Dijk Captura de pantalla de redes sociales
Por Daniel Barbosa

Liverpool no atraviesa un buen momento en la temporada: Ha perdido sus dos partidos más recientes en la Premier League de Inglaterra, ambos por goleada de tres a cero (contra Manchester City y contra Nottingham Forest).

Así llegaron a la quinta fecha de la Champions, en la cual, tendrían que recibir al PSV holandés, y de manera insólita, Virgil Van Dijk metió la mano en el área y desencadenó un penal en contra.

Le puede interesar: Mario Yepes confirmó las nóminas de lujo que tendrá en su despedida: Con Falcao, James y El Pibe a la cabeza

No habían pasado ni seis minutos del inicio del partido, cuando hubo un tiro de esquina a favor del equipo holandés, que, para sorpresa de todos, terminó en pena máxima.

El defensor del Liverpool estaba marcando al capitán rival, Jerdy Schouten, quien saltó a la par. Van Dijk, por alguna extraña razón, decidió extender su brazo derecho hacia arriba, deteniendo el balón con su mano.

Por supuesto, el árbitro señaló la pena máxima inmediatamente y no había ninguna duda en la infracción. Entonces Ivan Perisic se hizo cargo y mandó a guardar el balón para poner en ventaja parcial a su equipo.

A continuación le presentamos el video de la insólita mano de Virgil Van Dijk:

Liverpool perdió 1-4 vs PSV:

Pese a que Dominik Szoboszlai igualó parcialmente el marcador, el equipo inglés no pudo sostener el nivel y fue goleado por PSV.

Gus Tii volvió a adelantar al cuadro holandés en el segundo tiempo, Couhaib Driouech se despachó con un doblete para ratificar la victoria del visitante ante un Liverpool que parece perdido y en la deriva con sus malos resultados.

De esta manera, el equipo inglés cayó hasta la posición número doce producto de 9 puntos conseguido en tres victorias y dos derrotas.

       

Tags

     
Daniel Barbosa

Daniel Barbosa

"No importa lo que te digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo"

Lo Último

Lo que debe saber