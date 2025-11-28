El árbitro perjudicó al Medellín según Fydriszewski, quien quedó indignado porque América ‘quema tiempo’

En la tercera fecha de los cuadrangulares, América de Cali se hizo fuerte en condición de local y derrotó 2-1 a Independiente Medellín, que está relegado en la última posición de la tabla con apenas un punto de nueve posibles.

El delantero del Medellín, Francisco Fydriszewski salió indignado del partido por cuenta del arbitraje y del América de Cali acusándolos de quemar tiempo.

El polaco asistió a la conferencia de prensa tras la derrota en el Pascual Guerrero de Cali, donde atacó directamente al árbitro Carlos Márquez, asegurando que perjudicó mucho a su equipo tras perdonarle una expulsión al América y darles siempre el beneficio de la duda:

“Nos sentimos muy perjudicados, porque creo que no estuvo a la altura del partido. Nos perjudicó mucho, en el primer tiempo hubo clarísimo un codazo y no hubo segunda amarilla, nada. Después las mínimas era para el equipo rival”.

De igual manera, Fydriszewsk dejó claro que Medellín no estuvo a la altura, también señaló que América ‘quemó’ mucho tiempo y el árbitro les permitió hacerlo, hecho que no solamente perjudica el desarrollo del compromiso, sino que además, le hace perder visibilidad:

“Tenemos que ser autocríticos, pero ellos tienen que ser un poquito más, estamos en finales del fútbol colombiano y no da gusto ver que hagan tanto tiempo, que cobren tantas boludeces. No debe dar gusto para el que ve el partido por televisión. Hay que ser autocrítico y más personalidad para dirigir esta clase de partidos”.

América de Cali derrotó 2-1 a Medellín

A los 19 minutos del primer tiempo, Tilman Palacios adelantó al América con una linda anotación desde fuera del área, ventaja que el local sostuvo hasta que finalizó la primera mitad.

Ya en el complemento, apareció Brayan León Muñiz para igualar las acciones sobre el minuto 65. No obstante, el defensor Kevin Mantilla recibió la tarjeta roja a los 81 minutos de juego y dejó a su equipo con un hombre menos intentando defender el empate.

Tan solo cuatro minutos después de la expulsión, apareció Adrián Ramos, el capitán del América, para decretar marcar el segundo tanto de su equipo y decretar la primera victoria en el cuadrangular que dejó al cuadro ‘Escarlata’ con vida para la segunda vuelta, mientras que le complicó la vida al Medellín.

Así se jugará la cuarta fecha de los cuadrangulares:

Luego del empate a un gol en Ditaires, Junior recibirá a Atlético Nacional en el Metropolitano de Barranquilla el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde.

Un día después, a las 8:00 de la noche, Independiente Medellín y América de Cali nuevamente se verán las caras, pero ahora, jugarán en el Estadio Atanasio Girardot. El ‘poderoso’ tendrá que reponerse y conseguir los tres puntos si quiere seguir en la pelea por clasificar a la final, mientras que el cuadro ‘Escarlata’ intentará dar un golpe sobre la mesa que le ponga presión a los rivales.